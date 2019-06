Auf der A27 hat es eine Lkw-Karambolage gegeben. (Polizeiinspektion Verden / Osterholz)

Die Autobahn 27 war am Montag zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost voll gesperrt. Grund dafür ist eine Auffahrunfall mit drei Lkw. Die Bergungsarbeiten dauerten bis zum Montagnachmittag an, teilte die Polizei mit. Wegen der Reinigungsarbeiten blieb die Autobahn bis Dienstagnacht gesperrt.

Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Walsrode von der Autobahn abgeleitet und über die ausgewiesene Umleitungsstrecke in Richtung Norden geführt. Zu der Karambolage war es gekommen, als gegen 7.40 Uhr ein 38-jähriger Lkw-Fahrer das Ende eines Baustellenstaus übersah und nahezu ungebremst mit seinem 40-Tonner auf zwei stehende Lkw auffuhr, so die Polizei.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Führerhaus, in dem der 38-Jährige saß, komplett abgerissen. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die 24- und 66-jährigen Fahrer der beiden anderen Lkw wurden leicht verletzt.

Der 24-Jährige beobachtete im Rückspiegel, dass der Lkw mit unverminderter Geschwindigkeit auf das Stauende zufuhr. Er entschloss sich, eine Lücke zwischen dem vollbesetzten Reisebus vor ihm und den hinter ihm stehenden Lkw des 66-Jährigen zu schaffen und mit Vollgas auf die linke Spur zu fahren. Dadurch konnte der 24-Jährige verhindern, dass auch der Reisebus in das drohende Unfallgeschehen verwickelt wird.

Durch die Karambolage wurden Teile der überwiegend aus Lacken und Farben bestehenden Ladung des Gefahrguttransporters beschädigt, sodass geringe Mengen ausliefen und von Feuerwehrkräften gebunden und geborgen werden mussten. Parallel dazu liefen erste Bergungsmaßnahmen für die havarierten Lkw an. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hunderttausend Euro belaufen. (jfj)