Ein Waldbrand im Heidekreis: Bereits jetzt wird im Harz vor Feuergefahr gewarnt. Um besser ausgerüstet zu sein, werden jetzt Tanklöschfahrzeuge in Niedersachsen getestet. (Philipp Schulze/DPA)

Der feuerrote 13-Tonner mit den vier blinkenden Blaulichtern auf dem Dach rumpelt den steilen Heide-Hügel hinauf, wackelt abwechselnd nach rechts und nach links und knackt beiläufig einige dicke Äste auf dem sandigen Untergrund. Sorgen um Fahrer und Gefährt sind aber unberechtigt. „Das Ding kann so ziemlich über alles fahren, was im Wege liegt, das schafft sogar einen Baumstamm“, beschreibt der Präsident des niedersächsischen Feuerwehrverbandes, Karl-Heinz Banse, begeistert die Vorzüge des TLF 3000. Und diese besondere Geländegängigkeit braucht das neue Tanklöschfahrzeug auch dringend. Es soll nämlich speziell zur Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden eingesetzt werden.

„Die Trockenheit in unseren Wäldern nimmt zu; damit steigt auch die Gefahr von Waldbränden“, erklärte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Montag auf dem Übungsgelände des Niedersächsischen Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK) in Celle-Scheuen. Schon in der vergangenen Woche hatte der Nationalpark Harz angesichts des „Turbo-Frühlings“, rascher Schneeschmelze und der abgestorbenen Vegetation vor einem erhöhten Feuerrisiko in den heimischen Wäldern gewarnt. Man müsse sich den wachsenden Problemen des Klimawandels auch technisch mit modernen Fahrzeugen stellen, sagte der Minister mit Blick auf Großereignisse wie den Moorbrand bei Meppen. Dann überreichte er den Schlüssel des ersten Exemplars symbolisch und corona-gererecht mit spitzen Fingern dem Landrat des Heidekreises, Manfred Ostermann (parteilos).

In Munster soll das TLF mit seinem 3000-Liter-Wassertank probeweise für die nächsten drei Monate stationiert werden, anschließend wechselt das 350.000 Euro teure Gefährt auf Basis eines Unimogs für jeweils drei weitere Monate in die Landkreise Göttingen, Goslar, Diepholz und Celle. Die bis in den Sommer 2022 dauernde Testphase sei den unterschiedlichen Topografien des Landes geschuldet, erklärte Brandschützer Banse. „Im Harz gibt es ganz andere Herausforderungen als in den Moorlandschaften bei Diepholz.“ Bevor das Land weitere spezielle Waldbrand-Bekämpfungsfahrzeuge für die Kommunen einkaufe, wolle man erst Erfahrungen sammeln und Optimierungsbedarf feststellen, sagte auch Pistorius. „Das kann niemand besser beurteilen als die Kameraden vor Ort.“ Dieses Vorgehen mache sich bezahlt, weil bei der Beschaffung dann weniger Fehler passierten, betonte der Minister.

1200 Liter pro Minute

Niedersachsen stellt von 2021 bis 2024 für neue Gefährte der Kreisfeuerwehren insgesamt zehn Millionen Euro bereit. Wie viele spezielle Waldbrand-Fahrzeuge darunter sein werden, hänge von der Erprobung ab, sagte Pistorius. Der Spritztest jedenfalls klappte bereits bestens. Brandamtsrat Carsten Schur zeigte vom begehbaren Dach seines TLF 3000 aus, was der Wasserwerfer dort im Falle des Falles zu leisten vermag. Vom Vollstrahl mit einer Wurfweite über 50 Meter bis zu einem feinen Sprühnebel ist alles möglich – stufenlos regulierbar. 1200 Liter stößt das Rohr pro Minute aus; nach zweieinhalb Minuten ist der Tank allerdings auch schon leer. Passend zum Projektstart schloss das NLBK mit der Bundeswehr einen Mitbenutzungsvertrag für den direkt benachbarten Standortübungsplatz ab. Die Feuerwehrleute dürfen die dortigen Gelände- und Fahrschulstrecken zum Training mit ihren Einsatzwagen nutzen. Auch gemeinsame Übungen mit der Truppe wie etwa zur Brandbekämpfung aus der Luft sind geplant. „Wir schlagen ein weiteres Kapitel in der sehr erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen dem Land und der Bundeswehr auf“, sagte Pistorius.

Bei der Vorbeugung von Waldbränden sind allerdings auch ganz normale Bürger gefordert. Die stellvertretende Leiterin des Nationalparks Harz, Sabine Bauling, appellierte vor wenigen Tagen an die Waldbesucher, angesichts der jetzt erhöhten Brandgefahren besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit walten zu lassen. Die Parkverwaltung wies zudem auf die geltenden Verhaltensregeln hin: „Rauchen und offenes Feuer sind verboten, Müll muss mit nach Hause genommen werden. Das Parken von Autos über trockenem Gras ist zu vermeiden.“