Die Sperrung auf der A27 zwischen Uthlede und Hagen kann nach Schätzungen der Polizei noch bis zum Nachmittag andauern. (Friso Gentsch)

Die Autobahn 27 ist in Fahrtrichtung Bremerhaven zwischen Uthlede und Hagen voll gesperrt. Wie die Polizeiinspektion Cuxhaven mitteilte, ist ein Schwertransport aus bisher ungeklärten Gründen am frühen Dienstagmorgen um 4.30 Uhr von der Fahrbahn abgekommen. Der Sattelzug kollidierte dabei sowohl mit der Seitenschutzplanke als auch mit der Mittelschutzplanke. Die Unfallstelle ist knapp 150 Meter lang. Da sich der Laster außerdem verkeilt habe, rechnet die Polizei damit, dass die Bergung bis mindestens 15 Uhr dauern wird. Die Berufsfeuerwehr Bremerhaven mit mehreren Einsatzfahrzeugen am Unfallort. Unter anderem mit zwei Spezialfahrzeugen, um den Kraftstoff aus einem undichten Tank des Lasters herauszupumpen. Der 51-jährige Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Schadenssumme beläuft sich auf 250.000 Euro.