Die Sperrung auf der A27 zwischen Uthlede und Hagen kann nach Schätzungen der Polizei noch bis zum Nachmittag andauern. (Friso Gentsch)

Die Autobahn 27 ist in Fahrtrichtung Bremerhaven zwischen Uthlede und Hagen voll gesperrt. Wie die Polizeiinspektion Cuxhaven mitteilte, ist ein Schwertransport aus bisher ungeklärten Gründen am frühen Dienstagmorgen um 4.30 Uhr von der Fahrbahn abgekommen. Da sich der Laster verkeilt habe, könne die Bergung noch bis in zum Nachmittag andauern. Außerdem habe das Gefährt Kraftstoff verloren, weshalb auch die Berufsfeuerwehr Bremerhaven zur Unfallstelle gerufen worden sei. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.