Ermittler untersuchen die Ruinen. Sie gehen von Brandstiftung aus. (Barbara Wenke)

Nach Abschluss der Ermittlungen in Altenesch, einem Ortsteil von Lemwerder in der südlichen Wesermarsch, geht die Polizei davon aus, dass die beiden Feuer dort am vergangenen Wochenende durch Brandstiftung entstanden sind. Am Freitag, 2. November, und Sonnabend, 3. November, hatten an der Deichshauser Straße zwei reetgedeckte Häuser gebrannt. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf Nachbarhäuser übergriffen. Jetzt wurden Verfahren gegen bislang unbekannte Täter eingeleitet.

Der ehemalige Altenescher Pastor Peter Mienert hat indes mit einem Post auf Facebook für Aufsehen gesorgt. Darin bietet der Seelsorger dem unbekannten Brandstifter seine Hilfe an. „Hallo Du!“, beginnt Mienerts Post. „Am vergangenen Wochenende hast Du in Altenesch zwei Häuser angesteckt. Es gab großen Sachschaden, viele Menschen können jetzt nicht mehr ruhig schlafen, die Einsatzkräfte haben sich ein ganzes Wochenende voll eingesetzt. Aber bis jetzt ist noch kein Mensch zu Schaden gekommen.

Nur Du kannst wieder für Ruhe im Dorf sorgen. Vielleicht brauchst Du dazu einen Gesprächspartner. Du darfst Dich an mich wenden, und wir werden gemeinsam mit der zuständigen Behörde sprechen. Du musst dort nicht alleine hingehen und wirst auch nicht alleingelassen.“ Der Seelsorger betont, dass sich der Täter auch an andere Menschen wenden kann. „Man muss nicht mir reden. Man kann sich auch einem Nachbarn oder einem Arbeitskollegen anvertrauen.“ In seinem Post schreibt Mienert weiter: „Sei so mutig, die Sache zu beenden.“

Für Albert Seegers, Sprecher der Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg-Land / Wesermarsch, ist dieser Schritt des Seelsorgers ungewöhnlich. „Ich tue mich schwer damit einzuschätzen, was das bewirkt.“ Üblicherweise sei er eher skeptisch, wenn es um Posts in sozialen Medien geht. „In den meisten Fällen ist das sehr hinderlich. In einem Vergewaltigungsfall in Ovelgönne haben Posts unsere Ermittlungsarbeit erschwert.“ Hier liege der Fall etwas anders. „Er hat nichts vorweggenommen und ruft niemanden zu privaten Fahndungen auf.“ Vielleicht, so Seegers, komme der Täter dem Angebot nach.

Unabhängig von einem Geständnis gehe die polizeiliche Ermittlungsarbeit weiter. „Wir müssen Beweise finden, die den Täter auch ohne Geständnis überführen.“ Der Schaden an den Häusern, von denen eines leer stand und das andere vorübergehend unbewohnt war, wird auf mindestens 150 000 Euro geschätzt. Um weitere Taten zu verhindern, hat die Polizei ihre Präsenz vor Ort verstärkt.