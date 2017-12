Kekse versüßen den Bereitschaftsdienst während der Festtage fern der Familie. (Daniel Chatard)

Die goldenen Kugeln zappeln unruhig im Wind. Der kleine Weihnachtsbaum am Anleger des Seenotrettungskreuzers „Anneliese Kramer“ hält der steifen ­Brise in Cuxhaven kaum Stand. Hier, wo Elbe und Weser in die Nordsee münden, kommt das Wetter aus erster Hand. Vormann Hanno Renner steht an Deck. Sein knallroter Overall leuchtet über die Reling des neuen 28 Meter langen Spezialschiffes.

Der Himmel ist grau, es nieselt und die Nordsee hat gerade mal fünf Grad Wassertemperatur. Renner und seine Crew wollen gleich ablegen. Training für den Ernstfall, der immer irgendwo da draußen lauert. „Wir müssen uns zu 100 Prozent aufeinander verlassen können“, sagt der Vormann und erzählt von der Männer-WG auf See. Zwei Wochen haben die Seenotretter Dienst, zwei Wochen frei. Jede Woche wechselt die Hälfte der Besatzung, damit jeder einmal mit jedem arbeitet.

Renner kommt aus der Nähe von Lübeck. „Wenn ich auf See bin, ist meine Frau allein erziehend. Wenn ich den Freitörn habe, bin ich für die Familie da“, sagt der 45-jährige Familienvater. Inzwischen haben sich die Besatzungsmitglieder in der Messe versammelt. Vier Mann, die 24 Stunden am Tag auf einem Schiff zusammenleben. Vier Mann, die zusammenhalten.

Auf dem Tisch steht ein Adventsgesteck. „Hat der örtliche Blumenladen vorbeigebracht“, erzählt Maschinist Andreas Hahn, genannt Hähnchen, um ihn von dem zweiten Techniker an Bord zu unterscheiden, der ebenfalls Andreas heißt, aber Dencker mit Nachnamen. Hahn steigt die enge Treppe runter zum Maschinenraum und checkt die beiden je 2000 PS starken Motoren.

Es riecht nach Diesel. „Das duftet“, sagt der 52-Jährige und ist zufrieden in seinem engen Reich aus blankem Stahl. Er schaut auf die Anzeigetafel. Die Kontrolllampen leuchten. Alles gut. Hahn hechtet wieder hinauf in die Messe. Der Vormann gibt das Szenario vor: Mann über Bord. Die Dose mit den Weihnachtskeksen muss warten.

Andreas Dencker geht an Deck, schaut nach dem Tochterboot „Mathias“. „Die Hydraulik macht Probleme“, erklärt er und nimmt sich den Schaltkasten vor. Unterdessen machen sich Hahn und das vierte Crew-Mitglied Torsten Brumshagen bereit für die Übung. Sie steigen in die wasserdichten, wärmenden Anzüge, setzen Kopfhörer auf und schalten das Mikrofon ein.

Pressesprecher schlüpft in den Überlebensanzug

So können sie mit dem Kreuzer kommunizieren, während sie mit dem Tochterboot unterwegs sind. Auf See gegen den Wind anzuschreien, würde nichts bringen. Der Vormann gibt Gas. Auf 24 Knoten bringt es die ­„Anneliese Kramer“. Die Maschinen stampfen gegen die Wellen an. Das Schiff schaukelt in Schieflage und nimmt Kurs auf die wohl meist befahrene Wasserstraße der Republik, die Außenelbe.

Eng ist es im Maschinenraum des Seenotrettungskreuzers: Die beiden Motoren bringen es zusammen auf 24 Knoten. (Daniel Chatard)

Der Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), Christian Stipeldey, schlüpft in den Überlebensanzug. Die Gummistiefel sind an die Hosenbeine genäht, die Handschuhe sind in die Ärmel eingearbeitet. Der Anzug lässt nur das Gesicht frei, und das wird definitiv nass werden. Der Mann, der ­normalerweise an Land für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, wird heute über Bord gehen.

So sieht es der Vormann vor – und der hat auf See das Sagen. Opfer und Retter steigen ins Tochterboot. Dencker lässt die „Mathias“ vom Haken. Die Hydraulik funktioniert immer noch nicht. Er muss Hand anlegen. Mit einem großen Rumpeln rutscht das kleine Schiff ins große Meer. Stipeldey lässt sich über die Reling fallen. Bei nur fünf Grad Wassertemperatur hält auch der Überlebensanzug nicht stundenlang warm. Die Crew steuert auf ihn zu, die Bugwelle trifft ihn.

Erst im Sommer in Dienst gestellt

„Wichtig ist, dass wir ihn nicht überfahren“, erklärt Brumshagen. Der Mann soll schnell aus dem Wasser geholt werden, aber auch sicher. „Da muss jeder Handgriff sitzen.“ Zur Sicherheit wiederholen sie das Szenario noch einmal. Der Vormann ist zufrieden. Endlich Zeit für einen Keks. Es schmeckt nach süßem Advent und salziger Seeluft.

Auf der Brücke hat Renner alles im Blick. Kompass, Radar, Echolot, Seekarte. Trotz der modernen Technik, die hier überall blinkt, liegen ein Fernglas und eine ­Seekarte aus Papier griffbereit, komplett analog. „Man weiß nie“, sagt der Vormann und schaut nach draußen. Er peilt eine Tonne der Fahrwassermarkierung an. Sie ist das Ziel der Feuerlöschübung.

Dencker setzt sich an den Steuerstand für die Pumpe, die 3600 Liter Seewasser pro Minute durch das Rohr jagen kann. Am Monitor bedient er die Spritze oberhalb der Brücke. 80 Meter reicht der Wasserstrahl, verfehlt aber das Ziel. „Wir müssen den Wind mehr mit einrechnen“, ruft der Vormann nach hinten. Mit dem erst im Sommer in Dienst gestellten Neubau „Anneliese Kramer“ ist eben vieles anders als mit dem außer Dienst gestellten Vorgänger „Hermann Helms“. Unterdessen brutzelt Brumshagen in der Kombüse. Der Mann aus Wustrow an der Ostsee ist der Smutje an Bord.

„Hier an Bord gibt es vor allem Fleisch“, sagt der kräftige Seemann und rührt in einer scharfen Sauce mit Schweinehack. Dazu wird es Spirelli-Nudeln geben. Während das Essen im Topf blubbert, erklärt Brumshagen das Bordhospital im Gang, denn er ist auch der Sanitäter an Bord. „Hier ist unsere ­Bushaltestelle“, scherzt er. Drei Klappsitze hängen an der Wand, reserviert für Notarzt und Schiffbrüchige. Auf der Liege unter den drei Bullaugen liegt eine Schleifkorbtrage. „Wir müssen den Patienten notfalls auch senkrecht durch eine Schiffsluke bekommen“, erklärt er. Über der Liege hängen das Sauerstoffgerät und der Defibrillator.

Jedes zweite Jahr über die Festtage an Bord

Das Essen ist fertig. Die Männer versammeln sich wieder in der Messe. Der Maschinist erzählt von einer sogenannten Abbergung von einem Containerschiff. „Das ist wie eine Bergrettung. Gar nicht so einfach mit einer Lotsenleiter vom Kreuzer auf so einen Riesendampfer zu klettern“, sagt er. „Und dann die Decklänge. Da ist man schon mal über einen Kilometer unterwegs, bis man beim Patienten im Maschinenraum angekommen ist“, sagt er und lacht.

Endlich Pause. Die Männer ziehen sich in ihre Kammern zurück, bleiben aber in Bereitschaft. „Kann immer mal was passieren“, sagt der Vormann, immer mit einem Ohr am Funkgerät. In seiner Kammer öffnet Andreas Dencker das nächste Türchen seines Adventskalenders. Vorfreude blitzt aus seinen Augen. Doch jedes zweite Jahr verbringen die Seenotretter die Festtage an Bord.

„Wir haben entweder Weihnachten oder Silvester Dienst“, erklärt Renner. Natürlich sei es schöner, zum Fest zu Hause zu sein, aber gerade an Weihnachten zeige die Bevölkerung ihre Anerkennung für die Seenotretter, die sich bis heute ausschließlich aus Spenden finanzieren. Renner: „Die Menschen bringen kleine Präsente vorbei und geben uns das Gefühl, dass wir die Guten sind.“