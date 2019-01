Ein Seenotkreuzer im Einsatz. In diesem Fall die "Hans Hackmack", benannt nach dem Gründer des WESER-KURIER. (Hofer/DGzRS)

Ein Vater mit seinen zwei Söhnen, sie haben sich im Wattenmeer mit der Flut vertan. Das Wasser steigt und steigt, und es ist dunkel geworden, später Abend. Die Kinder sind außer sich vor Panik, nackte Angst, die längst auch beim Vater hochgekrochen ist. Sie schreien um ihr Leben, denn es wird knapp, das Wasser steht ihnen bereits bis zum Hals. Der Vater hält seine Söhne, neun und 15 Jahre alt, auf dem Arm, eine schwere Last, die er nicht mehr lange tragen kann. Und dann geschieht doch noch ein Wunder. Jemand am Ufer in Butjadingen hört die Schreie, alarmiert die Polizei, und setzt damit die Rettungskette in Gang. In allerletzter Minute wird die Familie aus den Fluten gezogen.

Das Drama gehört zu den 629 Einsätzen, die von den Seenotrettern im vergangenen Jahr an der niedersächsischen Nordseeküste bewältigt wurden. Es ist Teil der Bilanz, die am Mittwoch von der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Cuxhaven vorgelegt wurde. Demnach sind die Besatzungen der 59 Schiffe und Boote der DGzRS auf Nord- und Ostsee 2156 Mal im Einsatz gewesen und haben 356 Menschen aus Seenot gerettet oder aus drohender Gefahr befreit.

Minutenschnell bereit

Im Falle des Vaters und seiner beiden Söhne waren es drei Freiwillige aus Fedderwardersiel, die mit ihrem Seenotrettungsboot „Hermann Onken“ zur Hilfe eilten. Nach dem Alarm hatte es nur fünf Minuten gedauert, bis die Leinen los waren und die Aktion begann. Ein Hubschrauber war zu dem Zeitpunkt zwar bereits an Ort und Stelle, doch weil er im überspülten Watt nicht landen konnte, war ein Boot unabdingbar.

Die Rettung im Wattenmeer war besonders spektakulär und ragt heraus. In vielen anderen Situationen griffen die Seenotretter frühzeitig ein und konnten Schäden bereits im Vorfeld begrenzen. Und manches Mal waren es auch einfach Krankentransporte, die erledigt werden mussten, wenn Menschen von Schiffen, Inseln oder Halligen schnell das Festland erreichen sollten, um dort versorgt zu werden. Hinzu kamen die Kontrollfahrten in den Revieren zwischen Borkum im Westen und Ueckermünde im Osten. Alles zusammengenommen haben nach Angaben der DGzRS allein die 20 Seenotkreuzer im vergangenen Jahr auf Nord- und Ostsee 68 602 Seemeilen zurückgelegt. Das entspricht mehr als drei Erdumrundungen.

Mehr zum Thema Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger Seenotretter lassen neue Schiffe bauen Die Seenotretter verjüngen ihre Flotte: Dafür lassen sie zwei neue Rettungskreuzer und zwei neue ... mehr »

Aus den Zahlen im Einzelnen lässt sich ablesen, dass 2018 ein etwas ruhigeres Jahr war als das zuvor. Es gab insgesamt exakt 100 Einsätze weniger als 2017. Und es ging deutlich seltener um Leben und Tod. 38 Menschen, die wie die drei Wattläufer vor der Küste von Butjadingen aus akuter Seenot gerettet wurden – im Vorjahr waren es 58. Und 318 Menschen, die aus drohender Gefahr befreit wurden, 2017 waren es 432. Eine weitere Zahl: 56 Schiffe und Boote haben die Seenotretter vor dem Totalverlust bewahrt, im Vorjahr gab es 60 solcher Havarien.

Schiff verschwunden, Besatzung wohlauf – das konnte die Bremer Seenotleitung der DGzRS, die alle Rettungseinsätze koordiniert, im Juli nach einem Vorfall an der Küste von Dithmarschen berichten. Damals ging gut aus, was die Experten nach vielen Stunden der Suche schon nicht mehr für möglich hielten. Am Abend war ein Vermessungsschiff für Offshore-Anlagen gekentert. Zwei Männer an Bord, 30 und 54 Jahre alt, die gerade noch Zeit genug hatten, sich Rettungsweste und Rettungsring zu schnappen, bevor ihr Schiff in den Fluten versank. Es war von Büsum ausgelaufen und am Morgen nach der Kenterung als überfällig gemeldet worden.

Mit viel Glück

Sofort kam eine große Rettungsaktion in Gang. Beteiligt waren drei Seenotrettungskreuzer und ein Seenotrettungsboot, von denen es bei der DGzRS insgesamt 39 gibt. Andere Schiffe stießen dazu, geholfen hat außerdem ein Hubschrauber der Marine. An der Deichlinie waren sämtliche Feuerwehren alarmiert worden, um die Suche von Land aus zu unterstützen.

Den Rettern war klar, dass die vermissten Männer bereits über viele Stunden in der 18 Grad kalten Nordsee trieben. Normalerweise gibt es dann kaum noch Chancen, sie lebend zu bergen. Doch es gelang, mit viel Glück allerdings. Die beiden Schiffbrüchigen hatten gegen Morgen plötzlich Grund unter den Füßen. Sie wurden auf einer Sandbank angetrieben. Gegen Mittag kam die Erlösung. Die Seenotretter der „Theodor Storm“ entdeckten die Männer und nahmen sie an Bord. „Angesichts der Strapazen der Nacht waren die Vermissten in relativ guter Verfassung“, teilten die Seenotretter damals mit.

Mehr zum Thema Rund 30.000 Menschen gerettet "Aquarius" beendet Einsatz im Mittelmeer "Eine Reihe von gezielten politischen Angriffen" sind der Grund, warum die Hilfsorganisation SOS ... mehr »

Die „Theodor Storm“ ist vor 19 Jahren gebaut worden, hat also schon einige Dienstjahre hinter sich, aber auch noch einige vor sich. Die Rettungseinheiten der DGzRS sind durchschnittlich 30 Jahre im Einsatz. Mehr als 20 von ihnen haben diese Dauer so gut wie erreicht und müssen nun nach und nach ersetzt werden. „Zweckgebundene Erbschaften versetzen uns in die Lage, für einige dieser Boote schon jetzt moderne Nachfolger zu bauen“, erklärte DGzRS-Geschäftsführer Nicolaus Stadeler.

Stadelers Organisation ist ständig auf Spenden angewiesen und darf am kommenden Wochenende beim Bremer Eiswettfest auf eine erkleckliche Summe hoffen. Im vergangenen Jahr kam bei den Genossen, Novizen und ihren Gästen annähernd eine halbe Million Euro zusammen. Damit die Spenden auch außerhalb solcher Veranstaltungen sprudeln, um die Arbeit der DGzRS zu sichern, haben sich die Seenotretter vor 20 Jahren den sogenannten „Bootschafter“ ausgedacht. Das sind Prominente, die ihren Namen für die gute Sache hergeben. Für dieses Jahr hat Surfprofi Bernd Flessner den Part übernommen. Er ließ es sich in Cuxhaven nicht nehmen, seine Künste vorzuführen. Zwei Mal war Flessner selbst auf die Hilfe der Seenotretter angewiesen. „Vor diesem freiwilligen Einsatz habe ich größten Respekt.“