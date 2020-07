Laut neuem Waffenrecht muss der Verfassungsschutz alle Waffenbesitzer überprüfen. Das betrifft auch die Jäger. (Roland Weihrauch / dpa)

Weil der Verfassungsschutz nicht mit der seit Februar vorgeschriebenen Regelanfrage für Waffenbesitzer hinterherkommt, reicht für Jäger in Niedersachsen derzeit die Abgabe einer Selbstauskunft zum Erhalt oder zur Verlängerung ihres Jagdscheins. „Es ist mir nicht bekannt, dass bei der zuständigen Verfassungsschutzbehörde Tatsachen vorliegen, die Bedenken gegen meine Zuverlässigkeit gemäß Waffengesetz begründen“, heißt es in dem Formular, das dem WESER-KURIER vorliegt. Die Grünen im Landtag warnen, dass damit gefährlichen Verfassungsfeinden der Zugang zu Jagdwaffen erleichtert werde.

Wer das Papier unterschreibt, bekommt seinen Jagdschein ohne weitere Prüfung unter Widerrufsvorbehalt ausgestellt. Sollte der Verfassungsschutz später Hinweise auf Ex- tremismus, beispielsweise Verbindungen zur Reichsbürger-Szene oder Mitgliedschaften bei rechtsradikalen Kameradschaften feststellen, verfällt der Schein. Ein gerichtliches Eilverfahren dagegen ist nicht möglich, mit der Unterschrift ist gleichzeitig ein Verzicht auf solche juristischen Schritte besiegelt.

Dieses Verfahren sei „unzweckmäßig und rechtsstaatswidrig“, beschwerte sich nun ein Jäger aus Gieboldehausen (Landkreis Göttingen) bei Ressortchefin Barbara Otte-Kinast (CDU). Es sei also derzeit ausreichend, dass ein bewaffneter Extremist einfach eine Eigenauskunft unterschreibe und seinen Jagdschein vorerst behalten dürfe. Auf der anderen Seite stelle man alle rund 60 000 Jäger in Niedersachsen unter Generalverdacht, bringe sie mit „verabscheuungswürdigsten extremistischen Verbrechen, beispielsweise aus dem Umfeld der Mörder von Walter Lübcke“, in Verbindung. Der Kasseler Regierungspräsident war vor einem Jahr mutmaßlich von einem Neonazi erschossen worden.

Die Ministerin dagegen rechtfertigte ihr Vorgehen. Ohne diese „Zwischenlösung“ hätten rund 20 000 Jäger ab dem 1. April nicht mehr auf die Pirsch gehen dürfen; alle zu diesem Datum neu abgeschlossenen Jagdpachtverträge wären nichtig geworden. Dies sei nicht zuletzt wegen der Prävention gegen die Afrikanische Schweinepest „unvertretbar“, antwortete Otte-Kinast dem Mann, der nach eigenen Angaben seit 2008 aktiver Jäger ist und im Frühjahr seinen Jagdschein verlängern lassen wollte.

Software ließ auf sich warten

„Ich habe Verständnis für Ihre dargelegten Kritikpunkte, werde aber an der Rechtsmittelverzichtserklärung bis zum Vorliegen einer praktikablen Verfahrensweise festhalten“, gab sich Ministerin Otte-Kinast unnachgiebig. Der Schriftwechsel liegt dem ­WESER-KURIER vor.

Hintergrund für die Probleme ist, dass die Verfassungsschutzämter in Bund und Ländern technisch nicht rechtzeitig auf das neue Waffenrecht vorbereitet waren. Die Regelanfragen sollen über ein sogenanntes Massendatenverfahren laufen; doch die entsprechende Software für den automatischen Abgleich stand nach Informationen dieser Zeitung erst kurz vor Beginn der neuen Jagdsaison zur Verfügung. „Das kann man ja nicht per Hand eingeben, das Programm musste erst aufgebaut werden“, berichtet ein Sicherheitsexperte.

Inzwischen befinden sich nach Auskunft des niedersächsischen Verfassungsschutzes die Regelanfragen über Waffenbesitzer in Arbeit. Die Inhaber der vorläufigen Jagdscheine würden jetzt nach und nach überprüft. Erste Erkenntnisse seien dabei auch schon herausgesprungen, teilte die Behörde mit. „Da sind natürlich Treffer dabei.“ Über Anzahl und Ausmaß schwieg sich der Geheimdienst jedoch aus.

„Es ist höchst peinlich und gefährlich, dass Niedersachsen die beschlossene Regelabfrage beim Verfassungsschutz für Waffenscheine nicht umsetzt“, kritisierte Ex-Agrarminister Christian Meyer (Grüne). „Wir wissen, dass vor allem Rechtsextreme Waffen horten und damit schwere Verbrechen und Mordtaten begehen.“ Nun schaffe es die Landesregierung nicht, die geltende Rechtslage umzusetzen, und verzichte bei 20 000 Jägern auf jegliche Überprüfung. „Das ist mehr als fahrlässig und gefährdet den Rechtsstaat“, erklärte der Abgeordnete und kündigte eine Parlamentsanfrage seiner Fraktion an. „Dass das Agrarministerium diese rechtswidrige Praxis noch per Erlass ausdrücklich einräumt und lediglich eine Selbsterklärung von potenziellen Rechtsextremisten verlangt, ist eine Farce.“