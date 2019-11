Keiner bleibt allein, viele Hände packen mit an, wenn die Kursteilnehmer aus vorgefertigten Brettern das Möbel für den letzten Weg bauen. (Carmen Jaspersen /dpa)

Nein, makaber ist das ganz und gar nicht, auch keineswegs pietätlos. Was ist schon anstößig daran, sich seinen Sarg selbst zu bauen? In anderen Kulturen ist dies schließlich ganz normal. Das finden auch die Teilnehmer, die nun im Bestattungsinstitut „Abschied“ von Silke Ahrens ihre „Kiste“ selbst zimmern. Aus ganz unterschiedlichen Motiven sind sie gekommen. Krankheitsfälle in der Familie, persönliche Betroffenheit oder das eigene Engagement im Hospizkreis.

Silke Ahrens und ihr Mitarbeiter Henning Rutsatz sind Pioniere auf dem Gebiet „Sarg zum Selberbauen“. Ihnen geht es nicht darum, möglichst viele Bausätze zu verkaufen, sagen sie. Ihr Anliegen sei ein anderes. Sie wollen den Angehörigen die Möglichkeit geben, ganz individuell von den Verstorbenen Abschied zu nehmen. Beispielsweise den Enkelkindern, die mit Fingerfarben Handabdrücke auf dem Sarg des geliebten Großvaters hinterlassen, oder der Familie, die ihren viel zu früh verstorbenen Vater mit einer grün-weißen Werder-Raute auf die letzte Reise schickt.

„Zwei Meter Länge mal 65 Zentimeter Breite, mal 70 Zentimeter Höhe“, erläutert die Bestatterin aus Holtum (Geest) die Maße eines gewöhnlichen Sarges, während Henning Rutsatz den entsprechenden Bausatz aus hellem Kiefernholz holt. Die Nut- und Feder-Verbindungen hat er gemeinsam mit einem Tischler aus der Region entwickelt. Dazu werden die entsprechende Bauanleitung, Schrauben sowie eine feuchtigkeitsundurchlässige Folie geliefert. Dieser sogenannte Auslaufschutz wird später an die Innenwände des Sargmöbels getackert. Doch bevor es soweit ist, muss die Bretter-Konstruktion natürlich erst einmal stehen.

Die Bauanleitung wurde gemeinsam mit einem Tischler entwickelt. (Björn Hake)

Zum Schluss etwas kräftiger bohren

Dazu stecken die Teilnehmer des ersten Sargbau-Seminars vorsichtig die einzelnen Bretter ineinander, fertigen Deckel, Boden und Seitenwände an, fixieren das Ganze anschließend mit Schrauben. Dass dies auch ohne Vorbohren gelingt, beweist der handwerklich talentierte Henning Rutsatz. „Erst ganz sutsche, zum Schluss etwas kräftiger bohren“, weist Silke Ahrens eine Teilnehmerin an, die noch nie zuvor in ihrem Leben einen Akkuschrauber in den Händen gehalten hat, im Laufe des Abends aber immer mehr zur Heimwerker-Königin mutiert.

„Jetzt soll ich mir meine Kiste auch noch selbst bauen“ – dieser Ausspruch eines Besuchers bei der Gewerbeschau in Weitzmühlen ist bei Henning Rutsatz im Gedächtnis hängen geblieben. Dort haben Silke Ahrens und er den Prototyp des Sarges nämlich zum ersten Mal der erstaunten Öffentlichkeit präsentiert. „Man kann den Bausatz bereits zu Lebzeiten zusammenbauen, den Sarg beispielsweise aufrecht als Schrank in die Wohnung stellen, als Truhe oder sogar als Sitzbank nutzen“, erzählt Bestatterin Silke Ahrens, während die Teilnehmer den Sarg auf zwei Holzklappböcke stellen, um daran letztendlich die mitgelieferten Füße zu befestigen.

Die Konstruktion eignet sich sowohl als Einäscherungssarg als auch für die konventionelle Erdbestattung. Obwohl der Trend inzwischen eindeutig zur Feuerbestattung gehe, betont Henning Rutsatz. Der einzige Unterschied: „Wird er als Erdsarg verwendet, werden vorher Griffe an die Seitenteile montiert“, erklärt die Holtumer Bestatterin. Außerdem müsse in so einem Fall der Deckel verstärkt werden, damit er nicht vom Erdreich eingedrückt werden könne. Ausreichend Sauerstoff sei für den „Umwandlungsprozess“ erforderlich. „Alfred Nobel hat sogar in seinem späteren Sarg Probe gelegen“, erzählt ein Seminarteilnehmer, nachdem er mit Zollstock und Bleistift den richtigen Standort für die Füße des Sarges ausgemessen hat. „Statt Schrauben, kann man doch auch Holzdübel verwenden, oder?“, fragt eine Sargbauerin in die Runde.

Mit insgesamt 352 Euro schlägt übrigens so ein eigener Sarg-Bausatz aus Kiefernholz zu Buche. Inklusive Umlauf und mit Heu gefüllter Matratze kommen dann unter dem Strich rund 400 Euro dabei heraus. Wer in einem Selbstbau-Sarg auf die letzte Reise gehen will, kann entweder einen Menschen seines Vertrauens über diesen Wunsch informieren oder auch eine sogenannte Bestattungsvorsorge beim Beerdigungsinstitut hinterlegen. Sei es das Aufbahren des Toten zu Hause oder das gemeinsame Waschen und Anziehen des Verstorbenen – vieles ist dabei möglich. „Nur wissen das die meisten Angehörigen nicht, weil es in unserer Bestattungskultur einfach nicht so weit verbreitet ist“, weiß Silke Ahrens.

Kursleiter Henning Rutsatz erklärt den Kursteilnehmern, wie sie einen Sarg aus vorgefertigten Brettern selber bauen können. (Carmen Jaspersen /dpa)

Der Sarg-Bausatz

Sargbau-Seminare gibt es vereinzelt auch anderswo in Deutschland. In den USA und in Kanada kann man Bausätze ordern. Im Kiwi Coffin Club in Neuseeland gestalten die Mitglieder nicht nur ihre eigenen Särge, sie reden bei Kaffee und Kuchen über das Leben. Die britische Hauptstadt London hat nach Presseberichten im August ihren ersten Coffin Club bekommen – Coffin bedeutet Sarg.

Der Bestatter Gerrit Stokkelaar aus Münster hat Selbstbausärge in den benachbarten Niederlanden kennengelernt. „Der Umgang mit Tod und Sterben ist dort freier“, sagt er. Seit Kurzem bietet er die Bausätze selber an. Stokkelaar beobachtet bei seinen Kunden zwei gegenläufige Tendenzen: Sehr viele Familien wollen im Trauerfall möglichst wenig zu tun haben, sie überlassen alles dem Bestatter.

Auf der anderen Seite ermöglichen es Palliativ-Netze und Hospize seit einigen Jahren, dass wieder mehr Menschen in den eigenen vier Wänden sterben. Viele Tote werden erst zu Hause aufgebahrt. Auch Trauerfeiern werden individueller. „Es wird dem bewussten Abschiednehmen wieder mehr Raum gegeben“, sagt Stokkelaar. Und zu dieser Denkweise, „den letzten Weg selbst zu gestalten“, passen für ihn die Selbstbausärge.

Die Erziehungswissenschaftlerin und Autorin Marianne Gronemeyer („Das Leben als letzte Gelegenheit“) sieht diese Entwicklung zwiespältig. „Es kann für den Einzelnen eine gute Erfahrung sein“, sagt sie. Zugleich werde das Lebensende von immer mehr Dienstleistungen umgeben. „Wie wollen sie gestorben werden?“, spitzt Gronemeyer die Frage zu. Immer mehr Entscheidungen würden verlangt; dabei bleibe es Illusion, den Tod beherrschbar zu machen. Denn: „Vielleicht ist es für den Sterbenden nicht so wichtig, ob er in einem selbstgezimmerten Sarg in die Grube fährt, sondern dass er Verzeihung erfährt im Gewähren und im Empfangen“, gibt sie zu bedenken.

Wieder zurück im Seminar bei „Abschied“-Bestattungen: Als der Sarg nach anderthalb Stunden steht, berichten die Seminarteilnehmer unisono, dass ihnen der Bau geholfen hat, mit der letzten Phase des Lebens angstfreier umzugehen. „Eigentlich handelt es sich dabei doch um eine ganz normale Kiste. Den Bausatz würde ich mir sogar auf den Boden stellen“, bringt es eine Teilnehmerin auf den Punkt und stellt den Akkuschrauber aus.