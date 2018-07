Biobauer Ralph Wildung aus Bomlitz (Heidekreis) erklärt Agrarministerin Barbara Otte-Kinast das neue Leben der 500 Bruderhähnchen, die er vor dem Schicksal ihrer konventionellen Artgenossen bewahrt hat. (Peter Mlodoch)

An den Ahlhorner Fischteichen fließen die Interessenkonflikte ihres neuen Amtes wie ein dunkles Symbol zusammen. „Das kann hier noch richtig Ärger geben“, bekommt Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) von Landesforsten-Vizepräsident Klaus Jänich zu hören. Das idyllische, seit 1993 unter Naturschutz stehende Gewässersystem im Landkreis Oldenburg, in dem die Landesforsten Karpfen, Forellen und Hechte hochziehen, leidet seit Jahren unter einem sich stetig verschlimmernden Wassermangel. Von einst 200 Hektar Wasserfläche sind nur noch 120 Hektar übriggeblieben.

Schuld hat für Landesförster Jörn Schöttelndreier vor allem die intensive Landwirtschaft. Die Äcker am Oberlauf der Flüsschens Lethe, aus dem sich die zwischen 1898 und 1930 künstlich angelegten Bassins speisen, seien drainiert, die meist mit Mais-Monokulturen bepflanzten Böden überdüngt, berichtet der Waldökologe. Die Folgen: Der Grundwasserpegel sinke, Pflanzen und Tiere litten unter der Nitratbelastung, einige Teiche trockneten ganz aus. „Wir müssen immer öfter notabfischen“, beklagt Schöttelndreier. Dazu sinkt laut Untersuchungen der Landesforsten die Artenvielfalt. Höchst seltene Kleinstpflanzen wie der Wasserpfeffertännel oder der Schlammling müssen wuchernden Wasserschwaden weichen. Vögel und Amphibien verschwinden.

Zuletzt gerät dadurch der seit einigen Jahren bestehende Schutzstatus als europäisches FFH-Gebiet (Fauna-Flora-Habitat) in Gefahr; es drohen Strafzahlungen der EU. „Wir können die Anforderungen bald nicht mehr halten“, warnt Landesforsten-Vize Jänich.

Pikant: Die Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Braunschweig ist dem Agrarministerium unterstellt. Ressortchefin Otte-Kinast übt die Fach- und Rechtsaufsicht über die staatlichen Waldbewirtschafter aus. „Ich bin froh, dass Sie sie das so offen ansprechen“, meint nun die vorrangig für die Belange der Landwirte zuständige Ministerin sichtlich beeindruckt und verspricht, sich der kniffligen Sache in Gesprächen mit allen Akteuren anzunehmen. „Viele Probleme lassen sich vernünftig lösen, wenn man die Beteiligten an einen Tisch holt.“

Vor sieben Monaten kam die 53-jährige Mitinhaberin eines Familienbetriebs mit Milchkühen, Ackerbau und Biogas in Bad Münder in das rot-schwarze Kabinett von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). CDU-Chef Bernd Althusmann hatte die frühere Vorsitzende des Landfrauenverbandes bewusst als vermittelnden Gegenpart zu ihrem polarisierenden Amtsvorgänger Christian Meyer (Grüne) aufs politische Parkett geholt.

Probleme beim Start

Das erwies sich für die unerfahrene Quereinsteigerin zunächst allerdings als Minenfeld. Einige Herren in der CDU-Fraktion, die sich selbst als bestens für den Posten als Landwirtschaftsminister geeignet fühlten, legten der Mutter von drei erwachsenen Kindern so einige Steine in den Weg. Auch der von ihrer Partei ausgeguckte, aus dem Ministerium stammende Staatssekretär Rainer Beckedorf schien sich anfangs nicht um die Hierarchie im Hause scheren zu wollen.

Wirtschaftsminister Althusmann musste dem Vernehmen nach mehrmals ein Machtwort sprechen. Dazu kamen Kommunikationsprobleme bei den Themen Tierwohl und Güllelager sowie Ärger mit dem Koalitionspartner SPD über EU-Förderprogramme und Weideprämie.

Solche Schwierigkeiten und atmosphärische Störungen sind längst überwunden. Die CDU hat ihre internen Widerstände spätestens nach dem näheren Kennenlernen beim Feiern auf der Fraktionsklausur im Frühjahr in Braunlage aufgegeben. Und bei SPD-Regierungschef Weil genießt „Bärbel“ großen Rückhalt. Das erleichtert den Wechsel auf die Bühne in Hannover, Berlin und Brüssel. „Ich weiß inzwischen, wie Politik funktioniert“, betont Otte-Kinast im Gespräch mit dem ­WESER-KURIER. Dabei sei ihr der „ständige Spagat zwischen Landwirtschaft und Umwelt“ durchaus klar. „Das wird nicht gemütlich.“ Aber, fügt sie selbstbewusst an: „Ich lasse mir die Butter nicht vom Brot nehmen. Ich bin im Amt und ich möchte liefern.“

Ihren Anspruch, Brücken zu überwinden, will sie dabei nicht aufgeben. Ein gedeihliches Nebeneinander von konventioneller und ökologischer Landwirtschaft sei im Interesse des Agrarlandes Niedersachsen wünschenswert und machbar. „Öko ist für mich keine Nische, sondern ein wichtiger Markt“, sagt Otte-Kinast beim Besuch des Biohofes von Ralph Wildung in Bomlitz (Heidekreis). Täglich 5000 Bioeier liefert der Betrieb an Naturkostläden. Die tierischen Produzentinnen genießen einen riesigen Auslauf mit viel Abwechslung, die das berüchtigte Federpicken verhindert und so ein Schnabelkürzen überflüssig macht.

„Ich muss die Umgebung meinen Legehennen anpassen, nicht umgekehrt“, erklärt Wildung seine Philosophie. Dazu gehört auch ein möglichst weitgehender Verzicht aufs Töten scheinbar nutzloser Kreaturen. Männliche Küken, die fürs Eierlegen nicht zu gebrauchen sind und daher in konventionellen Betrieben in den Schredder wandern, gewährt der Biobauer als „Bruderhähnchen“ ein Leben. Rund 500 dieser Tiere genießen auf einer großen Freifläche mit viel Schatten ihren Auslauf. Als gefrorenes Ganzes oder verarbeitet zu Brühe und Wurst können Kunden sie in Wildungs Hofladen erwerben.

Vorbildliche Ideen

Die Ministerin zeigt sich begeisterst über dieses tierschonende Geschäftsmodell. Solche vorbildlichen Ideen müsse man viel bekannter machen, mit mehr Erklären mehr Verbraucher locken. „Die Bruderhähne gehören als Thema rein in die Schulklassen.“ Von finanzielle Anreizen wie für intakte Ringelschwänze hält die Ressortchefin eher weniger. „Das ist nicht klug. Viele Betriebe machen es dann nur wegen des Geldes. Du musst es aber aus Leidenschaft machen.“

In eigener Sache legt Otte-Kinast diese Leidenschaft auch jenseits ihrer landwirtschaftlichen Kernkompetenzen an den Tag. Auf Langeoog darf sie eine vier Kilometer lange Frisch- und Abwasserleitung von der Jugendherberge in den Osten der Insel einweihen. Damit wird die landeseigene Domäne Meierei mit ihrer bei den Urlaubern beliebten Gastwirtschaft an das große Inselklärwerk angeschlossen. In Anwesenheit vom Ortbürgermeister und Wasserverbands-Offiziellen übergibt sie einen symbolischen Schlüssel für das Pumpwerk. „Da habe ich noch nie gemacht“, gesteht die Ministerin lachend und freut sich vor ihren Zuhörern über ihren neuen Job: „Die Themenvielfalt ist hier enorm.“