Im Pressegespräch nach der Sitzung gingen Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld (Vorstandsmitglied) und Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (stellvertretender Vorsitzender) auf die prestigeträchtigen Großprojekte Achim-West und die Amazon-Ansiedlung ein.

Wer einzahlt, möchte auch wissen, was er herausbekommt – so geht es auch Bremen und seinem Bürgermeister. Daher wird laut Sieling derzeit genau geprüft, wie hoch Bremen etwa von den Gewerbesteuern profitiert, da das geplante Gewerbegebiet sich komplett auf Achimer Grund befinden würde. Vom Ergebnis hänge ab, mit welchem Betrag und in welcher Form sich Bremen an dem 100-Millionen-Euro-Projekt beteiligt. Zwar stehe Bremen laut Sieling „voll hinter dem Projekt“, aber der Bürgermeister betonte auch: „Wir werden uns nicht als Goldesel betätigen.“ Doch auch Sieling hat ein großes Interesse daran, dass sich Amazon in Achim niederlässt. Denn in seinen Augen sei es egal, „auf welcher Seite der Autobahn Arbeitsplätze entstehen“.