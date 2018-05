Und die bekommen demnächst Besuch. An diesem Pfingstsonntag, 20. Mai, eröffnet im Asendorfer Ortsteil Kuhlenkamp zum sechsten Mal der Skulpturenpark. Brunhilde Ahrens aus Rehburg-Loccum, Katharina Berzbach aus Fischerhude, Ute Gajus aus Achim, Karin König aus Lilienthal, Junie Kuhn aus Bremen, Jürgen Maisenbacher aus Achim, Anne Richard aus Langwedel, Ulrich Schmied aus Ottersberg, Helmut Wieben aus Bassum, Schüler des elften und zwölften Jahrgangs des Gymnasiums Syke und der Gastgeber stellen nicht nur aus, den Künstlern kann auch über die Schulter geschaut werden. Ebenso wie am Pfingstmontag sowie am Wochenende 26./27. Mai, jeweils von 11 bis 18 Uhr.