Digitale Bildungswelt: In Niedersachsen gibt es inzwischen 1000 Tabletklassen, und die Schüler reißen sich um die Plätze. (dpa)

Tafeln und Kreide, Computerräume mit Elektroschrott, Schulen ohne Breitbandanschluss. Dieser bildungspolitische Anachronismus ist auch im Jahr 2018 noch Realität an vielen Schulen in Niedersachsen. Der neue Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) aber will raus aus der Kreidezeit und rein ins digitale Klassenzimmer. Die Schulen im Land sollen smarter werden. Doch noch befindet sich die niedersächsische Bildungscloud in der Pilotphase.

„Das Lernen mit digitalen Inhalten soll in der Schule und zu Hause so unkompliziert wie möglich werden“, betont der Minister. 45 Schulen arbeiten bereits mit der Bildungscloud, doch noch ist die Cloud nicht viel mehr als eine leere Hülle. Künftig aber soll das virtuelle Klassenzimmer Lern- und Lehrinhalte für Schüler und Lehrer bereitstellen.

Über den Server sollen sich Arbeitsgruppen klassen- und schulformübergreifend für ­gemeinsame Projekte vernetzen können. Niedersachsen kooperiert dabei mit dem Bund, an dessen Schulcloud bislang 27 Schulen angeschlossen sind. Im nächsten Jahr sollen 300 weitere Schulen hinzukommen. Die Pilotphase endet 2020.

Vielerorts fehlen die Voraussetzungen für die digitale Bildungswelt mit Smartboards und Tabletcomputern. Um beim Breitbandausbau endlich voranzukommen, will Niedersachsen in dieser Legislaturperiode eine Milliarde Euro in die Digitalisierung investieren. Wie viel davon in den Schulen ankommen wird, ist jedoch unklar.

Auch der Bund will in die digitale Infrastruktur der Schulen investieren – 3,5 Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahren. Wie viel davon in Niedersachsen ankommen wird, ist ebenfalls unklar. Dabei ist das Interesse von Schülern und Lehrern am virtuellen Klassenzimmer groß. Schüler reißen sich um die Plätze in den inzwischen 1000 Tabletklassen in Niedersachsen.

20.000 Lehrkräfte haben sich im vergangenen Jahr allein in Niedersachsen online für den Einsatz von neuen Medien im Unterricht fortgebildet. „Nach wie vor aber ist die Zahl der Skeptiker groß“, weiß der Kultusminister und setzt auf verbindliche Qualifizierungsmaßnahmen für Pädagogen. Für Hendrik Tonne geht es um „digitale Bildung“, nicht um die „Digitalisierung der Schule“. Auch in Zukunft solle der Mensch beim Lernen im Mittelpunkt stehen.

Ein fächerübergreifendes Thema

„Ein Verständnis für Algorithmen und eine Sensibilisierung für Manipulations- und Datenschutzrisiken sowie das Bild- und Urheberrecht gehören heute ebenso zur Allgemeinbildung wie Rechtschreibkenntnisse oder lineare Algebra“, so der Minister. Der Erwerb von Medienkompetenz sei entscheidend für den Erfolg im späteren Berufsleben. Tonne hält nichts von einem neuen Schulfach.

Der digitale Wandel ist für ihn ein fächerübergreifendes Thema. Es geht eben nicht nur um die Präsentation mit Power-Point, sondern auch um die Diskussion über Cybermobbing. „Bring your own device“ heißt es in Niedersachsen. Das heißt, Eltern müssen die mobilen Endgeräte ihrer Kinder für die Schule bezahlen. Aber nicht jeder kann sich ein iPad leisten.

Deshalb ist der Bildungsserver für alle Endgeräte offen, ganz gleich ob es sich um ein günstiges Android-Tablet oder ein Apple-Modell handelt. Schulen bevorzugen häufig die teurere Variante, weil diese als weniger anfällig gilt. Eltern können in Raten zahlen, sich an den Förderverein der Schule wenden oder das Bildungs- und Teilhabepaket nach dem Sozialgesetzbuch nutzen. Eine Förderung vom Land gibt es nicht.

"Die Cloud muss noch mit Leben gefüllt werden"

Computerfirmen machen Schulen inzwischen Angebote für den Klassensatz und bieten gleich einen Wartungsvertrag mit an. Der Ex-Landeschef der Lehrergewerkschaft GEW, Eberhard Brandt, hatte davor gewarnt, dass sensible Schülerdaten so womöglich in die falschen Hände geraten. „Eine Tabletklasse allein macht noch keinen bildungspolitischen Fortschritt“, so Brandt.

Tonnes Cloud jedenfalls soll vor Datenklau sicher sein. Der Server steht nicht irgendwo in Amerika, sondern in Niedersachsen. Die Berufsbildenden Schulen in Osterholz-Scharmbeck gehören zu den Pilotschulen der niedersächsischen Bildungscloud. „Die Cloud muss noch mit Leben gefüllt werden“, sagt Schulleiter Wilhelm Windmann.

Seit dem vergangenen Sommer arbeiten die ersten 150 Schülerinnen und Schüler des elften Jahrgangs am Beruflichen Gymnasium mit Tablets, bezahlt von Eltern, die jetzt keine teuren Lexika und Taschenrechner mehr kaufen müssen. „Die Digitalisierung ist Teil unserer Welt. Schule darf sich dem nicht verschließen“, sagt der Schulleiter. Nun komme es darauf an, die neue Technik sinnvoll zu nutzen. Windmann weiß: „Wir sind gerade erst am Anfang.“