Wer hat‘s getan? Der Mensch. Swaantje Güntzel macht aus diesen Hinterlassenschaften Kunst. Die Hamburgerin stellt Feuerzeuge aus Albatrosmägen aus, Reste vom Dom aus Immenrath, das dem Tagebaugebiet Garzweiler II weichen musste, und Gemälde aus Mikroplastik. Das alles in Form von Gebrauchsgegenständen. Wo? Im Syker Vorwerk, Am Amtmannsteich 3. Wann? Am Sonntag, 22. April, ab 12 Uhr. Die Werke der Präsentation „Solastalgia“ hängen bis zum 8. Juli im Zentrum für zeitgenössische Kunst.