Bereits die Aufstellung des parteiinternen Arbeitskreises war eine echte Herausforderung. Das SPD-Gremium, das Vorschläge für eine größere Geschlechtergerechtigkeit im niedersächsischen Landtag machen sollte, musste natürlich selbst paritätisch besetzt sein: sieben Frauen, sieben Männer. Diese sollten zudem noch Parteivorstand, Parlamentsfraktion, die vier SPD-Bezirke und die Jusos angemessen vertreten. „Das war schon mal eine klasse Übung“, sagt Arbeitskreisleiterin Petra Tiemann im Gespräch mit dem WESER- ­KURIER. Die richtigen Probleme mit dem angestrebten Paritätsgesetz, das weiß die Landtagsabgeordnete aus Kutenholz (Kreis Stade) nur zu gut, stehen erst noch bevor. Der männerdominierte Koalitionspartner CDU will davon nicht viel wissen.

Drei Modelle für eine Reform des Landeswahlgesetzes stellen die 14 Genossen ihrer eigenen Basis, aber auch Landesfrauenrat, Gewerkschaften und anderen gesellschaftlichen Gruppen zur Diskussion. Bei dem ersten gibt es künftig zwei getrennte Direktmandate in den Wahlkreisen. Diese gewinnen jeweils der Mann und die Frau mit den meisten Stimmen. Die beiden können also auch unterschiedlichen Parteien angehören. Anders bei Variante zwei: Hier treten für die Parteien Kandidaten-Duos aus Mann und Frau an. Da sich bei beiden Modellen die Anzahl der Direktmandate in den Wahlkreisen verdoppeln würde, soll deren Zahl von derzeit 87 auf dann 50 schrumpfen.

Über die Sitzverteilung im Parlament und die Stärke der Fraktionen entscheidet nach allen Modellen wie bisher das Zweitstimmenergebnis; insbesondere bei den kleinen Parteien kommen die Landeswahllisten zum Tragen. Für diese will der SPD-Arbeitskreis ein verbindliches „Reißverschlussverfahren“ einführen. Dabei müssen sich männliche und weibliche Bewerber – oder umgekehrt – abwechseln. Bisher verfahren nur SPD, Grüne und Linkspartei nach diesem Prinzip. Bei der CDU ist derzeit nur jeder dritte Platz für eine Frau vorgesehen; intern streitet die Union aber längst auch um eine ausgewogene Reihenfolge. FDP und AfD machen gar keine Geschlechtervorgaben.

Als dritte Variante schlägt das SPD-Gremium eine Art Auffüll-Modell vor: Danach bleibt es bei den 87 Wahlkreisen. Sollten aber die von einer Partei erzielten Direktmandate mehrheitlich männlich besetzt sein, ziehen über die Landesliste so lange ausschließlich Frauen ein, bis eine Parität erreicht ist. Hat eine Partei nicht genug weibliche Bewerber auf ihrer Liste, bleiben die ihr zustehenden Plätze unbesetzt. Beispiel auf Grundlage der letzten Landtagswahl: Die CDU hat 2017 insgesamt 50 Sitze erreicht. 32 davon hat sie direkt gewonnen, darunter ist aber nur eine Frau. Die verbleibenden 18 Listenmandate müssten also alle an weibliche Abgeordnete gehen. Aktuell sind lediglich acht Frauen für die Union ins Parlament gezogen.

Verfassungsrechtlichen Bedenken und praktische Probleme

Kompliziert? Zu den verfassungsrechtlichen Bedenken, dass der Grundsatz des freien Mandats beeinträchtigt werde, kommen ganz praktische Probleme. Bei den ersten beiden Modellen vergrößern sich die Wahlkreise erheblich. Das Zusammenwirken der beiden ­direkt gewählten Vertreter könnte sich angesichts unterschiedlicher Positionen in Sachfragen schwierig gestalten. Was machen Wähler, die etwa die Frau eines Parteien-Duos unbedingt küren wollen, den Mann aber strikt ablehnen?

Das SPD-Gremium selbst listet allerhand Vor- und Nachteile der drei Varianten auf, gibt aber keine eigene Empfehlung ab. „Die Partei muss das jetzt diskutieren und sich dann für ihr Lieblingsmodell entscheiden“, sagt Petra Tiemann. Schließlich habe die Partei auch die Konsequenzen zu tragen. Am 18. April will die SPD sich auf ihrem Landesparteitag in Lüneburg mit dem Thema befassen. Die Idee für verbindliche Paritätsregeln hatte Parlamentspräsidentin Gabriele ­Andretta (SPD) schon 2018 ins Spiel gebracht; vor einem Jahr hatte sich auch Ministerpräsident und SPD-Landeschef Stephan Weil diese zu eigen gemacht.

Beim Regierungspartner CDU lösen die Pläne aber alles andere als Begeisterung aus. Zwar können sich viele Unions-Frauen strengere Paritätsvorgaben gut vorstellen. Doch in der Landtagsfraktion mit 82 Prozent Männeranteil gibt es erheblichen Widerstand. „Das sollte zuerst jede Partei für sich selbst regeln“, meint Vizefraktionschefin Mareike Wulf. An „unserem sehr erfolgreichen Wahlsystem“ solle man nicht ohne Not rütteln. Für die CDU gelte es zunächst, attraktive und familienfreundliche Strukturen für die Parteiarbeit zu schaffen.

Die Opposition wirft der SPD einen billigen Versuch der „parteipolitischen Profilierung“ vor. „Es mangelt uns nicht an Vorschlägen, sondern an politischen Mehrheiten für ein Paritätsgesetz“, kritisiert die Grünen-Abgeordnete Imke Byl. „Leider hat die SPD erst vor ein paar Monaten eine fraktionsübergreifende Enquête-Kommission abgelehnt, die eben gemeinsam mit Sachverständigen Vorschläge und damit verbunden Mehrheiten hätte erarbeiten sollen.“ Auch FDP-Fraktionschef Stefan Birkner bedauert die verpasste Chance, das wichtige Thema breit zu diskutieren. Der einsame Vorstoß der Genossen diene nur dazu, mit dem Finger auf andere zeigen zu können. „Am Ende wird gar nichts passieren.“

Für AfD-Fraktionschefin Dana Guth verfolgt die SPD ein „widersinniges Ziel“. Für den Bürger sei die Wirkung seiner Wählerstimme kaum mehr nachvollziehbar. „Das Land braucht gute Politiker, ihr Geschlecht sollte dabei keine Rolle spielen.“ Auch männliche Abgeordnete könnten die Interessen von Frauen angemessen vertreten, meint Guth. . „Wir brauchen die Diskussion über ein Parité- Gesetz nicht.“