Ein LKW mit Metallschrott stand am Morgen auf der A1 in Vollbrand. (Polizeiinspektion Rotenburg)

Ein mit Metallschrott beladener Lastwagen ist am Dienstagvormittag auf der A1 bei Bockel in Brand geraten. Dem Fahrer gelang es, das bereits brennende Fahrzeug auf den Seitenstreifen zu lenken, es unverletzt zu verlassen und einen Notruf abzusetzen. Wieso der Lkw in Brand geriet, ist noch unklar. Das teilt die Polizeiinspektion Rotenburg mit.

Die Löscharbeiten dauern an. Die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Bockel und Stuckenborstel war wegen erheblicher Rauchentwicklungen zwischenzeitlich in beide Richtungen voll gesperrt. Inzwischen ist die Fahrbahn Richtung Bremen wieder freigegeben. Die Arbeiten in Fahrtrichtung Hamburg laufen noch. Die Polizei empfiehlt, der Umleitungsstrecke U41 zu folgen. (var)