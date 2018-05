Grant Hendrik Tonne möchte, dass Erzieher für die Sprachförderung zuständig sind. (dpa)

Keine Karawanen mehr von den Kindergärten zu den Grundschulen: In Niedersachsen sollen künftig trotz des landesweiten Mangels an Fachkräften die Erzieherinnen das vorschulische Vermitteln der deutschen Sprache komplett übernehmen. „Es ist pädagogisch sinnvoll, die Sprachförderung in einer Hand durch vertraute Bezugspersonen zu bündeln“, erklärte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Montag in Hannover.

Jährlich 32,5 Millionen Euro will die rot-schwarze Landesregierung den Kommunen für zusätzliches Personal und Beratung zahlen. Dennoch reagierte der Niedersächsische Städtetag (NST) mächtig verärgert. Das Land schiebe seine Probleme auf die Kommunen ab, schimpfte NST-Präsident und Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD). „Wir werden in den Kindergärten so schnell keine Kapazitäten für eine solide vorschulische Sprachförderung aufbauen können. Es fehlt schlicht am erforderlichen Personal.“

Die Kostenübernahme helfe da wenig, kritisierte NST-Vize und Salzgitters Stadtoberhaupt Frank Klingebiel (CDU). „Das Vorhaben kommt völlig zur Unzeit.“ Die Personalsituation in den Kindergärten werde am 1. August wegen der dann geltenden ­Elternbeitragsfreiheit und der Flexibilisierung des Einschulungsalters ohnehin außerordentlich angespannt sein.

Bisher sind die Grundschullehrer für den Sprachförderunterricht im letzten Kita-Jahr zuständig. Jungen und Mädchen mit entsprechenden Defiziten wurden dazu für eine Wochenstunde vom Kindergarten in die Grundschule gebracht. „Das hat nur mittelprächtig funktioniert“, meinte der Minister und verwies auf die damit verbundenen Probleme. So hätten Eltern teils selbst ihren Nachwuchs hin und her bringen müssen. Außerdem seien die Kinder aus ihren gewohnten Bezugsgruppen rausgerissen worden.

Stattdessen soll nun die Sprachförderung „alltagsintegriert“ im Kindergarten, also beim Spielen, Basteln, Malen, Singen oder Essen stattfinden. So schaffe man „positive Sprachanlässe“. Dafür seien die Erzieherinnen dank ihrer Ausbildung bestens qualifiziert, betonte Tonne. „Wir erfinden keine Aufgabe neu, sondern intensivieren nur das Bestehende.“ Es werde weder Frontalunterricht noch getrennte Sprachgruppen mehr geben. Der Minister gab allerdings zu, dass es derzeit nicht ausreichend Personal für diese neue Form von Sprachförderung gebe.

„Die angespannte Situation bei den Erzieherinnen ist bekannt.“ Aber bloßes Warten bringe es auch nicht, sagte Tonne. Das neue Gesetz ermögliche jedenfalls das Einstellen neuer Fachkräfte, die Aufstockung von Stundenzahlen und die Entfristung von Verträgen. Zudem verwies der Minister auf das parallel startende Programm zur Gewinnung neuer Fachkräfte durch die neue duale Ausbildung mit Zahlung einer monatlichen Vergütung für den Erzieher-Nachwuchs.

Gewollter Nebeneffekt der Verlagerung in die Kitas: Durch den Wegfall der Sprachförderung an den Grundschulen stehen dort 14.000 Stunden mehr zur Verfügung – das entspricht 500 Lehrerstellen. „Es ist offensichtlich, dass die Große Koalition die Sprachförderung zugunsten einer besseren Unterrichtsversorgung auf die Kitas abwälzen will“, kritisierte die Grünen-Abgeordnete Julia Hamburg.

Nur so lasse sich das Eiltempo erklären. Neben den erforderlichen Fachkräften fehlten auch vernünftige Konzepte. „Leidtragende sind die Kinder“, warnte FDP-Bildungsexperte Björn Försterling. Bei dem derzeitig schlechten Betreuungsschlüssel könne eine Erzieherin höchstens 15 Minuten lang gezielt mit einem Kind individuell sprachlich arbeiten. „Qualität bleibt da auf der Strecke“, meinte Försterling.

Der Entwurf zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes durchläuft derzeit das parlamentarische Anhörungsverfahren. Im Juni soll er dann noch vor der Sommerpause den Landtag passieren, sodass die Novelle rechtzeitig zum neuen Schul- und Kindergartenjahr am 1. August in Kraft treten kann. Bestehende Kooperationen von Grundschulen und Kitas können zusätzliche Fördergelder erhalten, wenn sie als „innovative Projekte“ wie „gemeinsame Lernwerkstätten“ den Übergang der Kinder erleichtern helfen.