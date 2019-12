„Der Zeitpunkt der Ankündigung war ziemlich unglücklich“: Julia Roesler (links) und Silke Merzhäuser beginnen trotz Kritik mit den Proben fürs Stück zum Fall Högel. (Michael Matthey)

Theater ist sofort. Sie haben noch gar nicht mit der Arbeit begonnen, es reicht die Ankündigung. Wenige Tage bevor das Verfahren gegen Niels Högel beginnt, macht eine Nachricht die Runde: Am Staatstheater Oldenburg soll ein Dokumentarstück über die Klinikmorde aufgeführt werden. Wie bitte, auch das noch?

Überall Entsetzen, Empörung. Ein Polizeipräsident, der sagt, man dürfe einem Mörder keine Bühne bieten. Ein Opfersprecher, der in den Raum stellt, ob da nicht Leid ausgenutzt wird, Schicksale verkauft werden wie „bei einem Merchandising-Verfahren“. Ein Richter, der sich zum Prozessauftakt nicht nur an den Angeklagten wendet, sondern auch Theatermacher kritisiert. Spätestens da scheint klar: Die Sache hat sich erledigt. Kein Stück über Högel, jedenfalls nicht bald.

Ein Jahr später, ein grauer Spätnovembertag. Der Prozess ist vorbei und Högel seit einem halben Jahr für 85 Morde verurteilt. In der Cafeteria des Staatstheaters Oldenburg sitzen Julia Roesler, 41, und Silke Merzhäuser, 47, an einem Ecktisch. Warme Küchenluft, dunkles Holz, Lametta auf künstlichen Tannenzweigen. Dazwischen Regisseurin Roesler und Dramaturgin Merzhäuser. Sie haben an diesem Tag die Proben zu ihrem neuen Stück begonnen. „Überleben“ heißt es, Premiere Ende Februar, und tatsächlich geht es um die Klinikmorde. Nur halt anders, als sich das viele vor einem Jahr ausgemalt haben.

Damals hätten sie die Reaktionen überrascht. Heute könnten sie das alles besser verstehen. „Wir haben das falsch eingeschätzt“, sagt Roesler, „der Zeitpunkt der Ankündigung war ziemlich unglücklich.“ Sie hätten vorsorgen wollen. Nicht, dass jemand Schauspieler im Gericht sitzen sieht und sich wundert. Hat nicht geholfen. Gewundert wurde sich ja trotzdem. Darüber, dass überhaupt jemand auf die Idee kommt, eine Mordserie auf die Bühne zu bringen, die noch nicht mal ganz aufgearbeitet ist. So viel ist gesagt und geschrieben worden über Högel, und trotzdem sind da noch so viele Fragezeichen, dass sich einige nicht vorstellen können, was ein Theaterstück daran ändern sollte. „Diese ganze Aufregung“, sagt Merzhäuser, „die hatte auch damit zu tun, dass viele ein falsches Bild vom Theater haben“.

Högel soll in keiner Szene vorkommen

Also erst mal klären, was „Überleben“ nicht sein soll. Ein Stück über Högel zum Beispiel. Der ehemalige Pfleger soll nicht vorkommen, in keiner Szene. „Da wird ganz sicher niemand mit einer Spritze über die Bühne rennen“, sagt Roesler. Sowas hätten sie nie vorgehabt, aber als die Empörung ausgebrochen sei, habe das niemand mehr gehört. Ihnen gehe es nicht um den Serienmörder, sondern um die Stadt, die mit der Tat fertig werden muss. Oldenburg.

Högel hat auch in Delmenhorst gemordet, aber seine Taten sind von Anfang bis Ende mit Oldenburg verknüpft. Der mutmaßlich erste Mord: in Oldenburg. Der Jahrhundertprozess in einer Mehrzweckhalle: in Oldenburg. Und trotzdem hatten die Theatermacherinnen stets das Gefühl, die Stadt tue so, als habe das alles nichts mit ihr zu tun. Als würde kaum wer wahrhaben wollen, dass diese Mordserie hier passiert ist, in dieser freundlichen Fahrradstadt, beschaulich und bürgerlich. „Bundesweit wurde auf die Stadt geschaut“, sagt Roesler, „und in Oldenburg ging scheinbar vieles einfach so weiter“.

Mit verdrängten Traumata haben sich die beiden schon öfter beschäftigt. Ihr Göttinger Theaterkollektiv hat ein Stück auf die Bühne gebracht, das von Bundeswehrsoldaten handelt, die in Kriegsgebieten Dinge erlebt haben, die sie nicht verarbeiten können. Ein weiteres erzählt vom Gefühlsleben von Prostituierten. Noch ein anderes dreht sich um die Blankenburg. Ein ehemaliges Kloster in Oldenburg, das im Mittelalter als Lager für Pestkranke diente, später eine psychiatrische Anstalt war, unter den Nazis ein Arbeitslager, dann wieder eine Anstalt und schließlich eine Aufnahmeeinrichtung. Erst für DDR-Bürger, dann für Asylsuchende. Ein Ort wie die Blankenburg, finden sie, sage etwas über die kollektive Psyche einer Stadt aus. So wie der Fall Högel.

Die Theatermacherinnen haben Interviews geführt, fast 20 Gespräche. Mit Hinterbliebenen haben sie gesprochen, mit ehemaligen Kollegen von Högel. Auch mit Ärzten und Pflegern, die erst später ans Klinikum gekommen sind und nun erleben, wie eine Mordserie das Vertrauen in eine ganze Branche erschüttert. Immer steht die Frage im Raum, wie es weitergeht, wenn ein Weiter-so unmöglich scheint. Diese Gespräche sollen das Stück tragen. Manche Passagen werden die Schauspieler freier interpretieren, vieles werden sie ablesen oder vortragen, Wort für Wort. Dokumentarisches Theater eben. Kein Krankenzimmer als Kulisse, eine karge Bühne. Die Realität ist Drama genug.

Aus der Cafeteria geht es raus in den Oldenburger Abend, die Straße runter, hin zu einem Backsteinbau. Drinnen laufen die Proben, gerade sind die Musiker dran. Trompeten, Posaunen, nur Blasinstrumente, keine Streicher. Bloß nicht zu viel Pathos. Die Musiker sollen immer dann einsetzen, wenn sich im Stück wer nicht erinnern kann. Eine Endlosschleife, wie eine Platte, die springt. So war das vor Gericht. Kollektivamnesie. Immer wieder. Auch die Theatermacherinnen werden diese Erinnerungen, verschüttet oder verdrängt, nicht wieder hervorholen können. Daran sind schon andere gescheitert. Sie wollen der Stadt aber helfen, mit diesem Drama umzugehen.​

Zur Sache

Warten aufs Landgericht

Im Juni ist Niels Högel wegen Mordes in 85 Fällen verurteilt worden. Der ehemalige Krankenpfleger hat Revision gegen das Urteil eingelegt. Das Landgericht Oldenburg muss entscheiden, ob es die Berufung zulässt.

Davon hängt ab, wann die Folgeverfahren starten. Solange die Revision läuft, ist das Urteil gegen Högel nicht rechtskräftig, und er kann nicht als Zeuge in anderen Prozessen zu seinem Fall aussagen. Das soll er aber tun. Etwa im Verfahren gegen vier ehemalige Kollegen aus Delmenhorst. Wegen Totschlags durch Unterlassen hat die Staatsanwaltschaft zudem fünf frühere Oldenburger Vorgesetzte von Högel angeklagt. Das Landgericht hat diese Anklage noch nicht zugelassen.