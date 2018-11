Das sei etwa so viel wie im vergangenen Jahr, sagte eine Sprecherin. Im ländlichen Raum seien die Preise dabei niedriger als in Ballungsgebieten, sagte der Geschäftsführer des Bundesverbandes der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger, Martin Rometsch. Deutlich teurer sind die XXL-Weihnachtsbäume, die die Niedersächsischen Landesforsten auf Bestellung aus dem Harz und dem Solling liefern. In Kürze soll bei Altenau im Harz etwa die Fichte für den Reichstag in Berlin geschlagen werden. Ein solcher bis zu 20 Meter großer Baum könne bis zu 3600 Euro kosten, sagte ein Forstsprecher in Clausthal-Zellerfeld.