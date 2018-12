In Delmenhorst entwendeten Diebe Ungewöhnlcihes (Symbolbild). (dpa)

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignte sich der Einbruch in der Zeit von Montag, 24. Dezember, 22 Uhr, bis Dienstag, 25. Dezember, 13 Uhr.

Die noch unbekannten Täter drangen nach Aufhebeln einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Delmenhorster Düsternortstraße in eine Wohnung ein und entwenden einen Backofenherd und eine Zimmertür.

Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. (shm)