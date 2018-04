Ein städtischer Mitarbeiter soll in Bückeburg im Kreis Schaumburg jahrelang Parkscheinautomaten geplündert haben. Die genaue Größenordnung des Schadens stehe noch nicht fest, sagte Bürgermeister Reiner Brombach (SPD) am Mittwoch. Nach Medienberichten soll der Angestellte etwa 30 000 Euro in die eigene Tasche gesteckt haben. "Dies sind bisher Vermutungen", sagte der Bürgermeister. "Wir ermitteln noch."

Der für die Leerung der Parkscheinautomaten zuständige Mitarbeiter habe nach den bisherigen Erkenntnissen seit 2014 immer wieder Geld unterschlagen, sagte Brombach. Der Mann sei immer dann aktiv geworden, wenn sein Kollege im Urlaub oder krank war, so dass das sonst geltende Vier-Augen-Prinzip nicht eingehalten werden konnte.

Mitarbeiter ist mittlerweile entlassen

Anschließend habe er jeweils nur einen Teil des aus den Automaten entnommenen Geldes bei der Bank auf das städtische Konto eingezahlt. Wie die Stadt dem Mitarbeiter jetzt nach mehreren Jahren auf die Schliche gekommen ist, wollte der Bürgermeister nicht sagen. Der inzwischen entlassene Mann habe aber gestanden.

Zuletzt war bekannt geworden, dass auch in Hildesheim ein ehemaliger Mitarbeiter im großen Stil Geld aus Parkscheinautomaten unterschlagen haben soll.