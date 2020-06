Ein Bahnübergang bei Kirchlinteln: An zahlreichen Stellen entlang der Strecke sorgen schon jetzt geschlossene Schranken oft für Staus. (Focke Strangmann)

Trotz Corona-Krise und der Flaute in den Containerhäfen treibt die Bahn AG ihr Großprojekt Hamburg/Bremen-Hannover weiter. Für den Abschnitt Langwedel-Uelzen des gesamten Ausbauprogramms, das früher unter dem Namen „erweitertes Alpha E“ als Ersatz der umstrittenen Y-Trasse firmierte, fiel jetzt der Startschuss. Die Bahn leitete mit der Grundlagenermittlung die ersten Planungsschritte für die Elektrifizierung und Ertüchtigung der 97,3 Kilometer langen, meist eingleisigen Strecke ein. Sie ist Teil der früheren „Amerikalinie“, über die im 19. Jahrhundert viele Auswanderer mit der Eisenbahn aus dem Osten Deutschlands nach Bremerhaven gelangten.

Jetzt will das bundeseigene Verkehrsunternehmen den Abschnitt, auf dem gegenwärtig im Zweistundentakt Erixx-Personenzüge zwischen Bremen und Uelzen pendeln, nicht nur auf den umweltfreundlichen Stromantrieb umstellen. Die Bahn will ihn auch für Güterzüge mit einem Tempo bis zu 80 Stundenkilometern fit machen. Besonderes Problem des Ausbaus: Hier befinden sich insgesamt 58 Bahnübergänge. Schon jetzt verursachen geschlossene Schranken an der Strecke viele Staus auf den Straßen.

Einige betroffene Orte wünschen sich daher Gleisübergänge mit Brücken oder Unterführungen. „Die Städte Soltau, Munster und Visselhövede haben gegenüber der DB AG Gesprächsbedarf geäußert“, berichtete Verkehrsstaatssekretär Steffen Bilger (CDU) auf Anfrage des Grünen-Abgeordneten Sven-Christian Kindler Ende Mai im Bundestag. „Sobald Planungserkenntnisse vorliegen, will die DB AG mit den Städten und Kommunen in Verbindung treten.“

Kindler dagegen findet, dass es umgekehrt sein müsse. „Die Deutsche Bahn sollte schon jetzt aktiv auf alle anliegenden Kommunen zugehen. Jetzt und nicht erst, wenn alles fertig geplant wurde, ist der richtige Zeitpunkt.“ Die ungelöste Frage der Bahnübergänge treibe die betroffenen Menschen um, erklärt der Parlamentarier aus Hannover im Gespräch mit dem WESER-KURIER. „Die frühe Mitsprache der Kommunen und der Bürgerinnen und Bürger beschleunigt das Projekt in der Umsetzung und schafft Akzeptanz bei den Menschen vor Ort.“

Bahn will auf Kommunen zugehen

Die Bahn selbst verweist auf das frühe Stadium der mehrjährigen Planungen. Noch ließen sich gar keine konkreten Aussagen zu den Gleisübergängen treffen, sagt ein Unternehmenssprecher. Man befinde sich aber längst im Kontakt mit den Beteiligten und werde auch von sich aus auf die Kommunen zugehen. „Das ist ein lebender Prozess.“

Zum Ausbau des Abschnitts gehören auch neun Kreuzungsbahnhöfe. Darunter versteht die Bahn allerdings nicht neue Haltepunkte zum Ein- und Ausstieg von Passagieren. Hinter dem Begriff verbergen sich Ausweichstellen, an denen sich Züge begegnen oder auch überholen können. Dies soll den Verkehr flüssiger machen und die gut zweistündige Fahrtzeit zwischen Bremen und Uelzen um acht Minuten verkürzen. Fast eine halbe Stunde schneller von der Hanse- in die Hundertwasser-Stadt geht es schon jetzt mit dem ICE und den Metronom über Hamburg-Harburg. Diese Verbindung erfordert jedoch ein Umsteigen und ist im Normalpreis mit 48,80 Euro deutlich teurer als das Direktticket im Niedersachsen-Tarif mit 28,60 Euro.

Weitere Maßnahmen des großen Gesamtpakets, das nicht zuletzt einer besseren Anbindung der Seehäfen ans Hinterland dienen soll, betreffen die Strecke Hannover-Bremen, auf der unter anderem Blockverdichtungen höhere Zugfolgen ermöglichen sollen. Zwischen Langwedel und Bremen-Sebaldsbrück ist ein drittes Gleis vorgesehen. Im Bahnhof Nienburg will die Bahn neben einem Überholgleis auch eine Wendeschleife für die S-Bahn Bremen verlegen. In der Planung am weitesten gediehen ist der zweigleisige Ausbau der 25 Kilometer zwischen Verden und Rotenburg. Hier steht demnächst die parlamentarische Befassung im Bundestag an. Offen ist noch, ob die Bahn der Forderung der betroffenen Kommunen folgt und hier für mehr Lärmschutz als gesetzlich vorgeschrieben sorgt.

Das Großprojekt, für das im Bundesverkehrswegeplan 2030 rund 3,9 Milliarden Euro veranschlagt sind, umfasst schließlich den Ausbau der ICE-Strecke von Hannover über Celle und Lüneburg nach Hamburg. Derzeit ist dort nur Tempo 200 erlaubt; künftig sollen hier bis zu 250 km/h drin sein. Die Fahrzeit zwischen den beiden Metropolen würde sich dadurch um elf Minuten verringern.

Zur Sache

Der Weg zum Tor zur Welt

Die sogenannte Amerikalinie hat ihren Namen aus dem 19. Jahrhundert, als sich viele Menschen auf den Weg machten, um in Amerika ein besseres Leben zu suchen. Die Bahnstrecke führte von Berlin über Uelzen bis nach Bremerhaven. Die Auswanderer aus den östlichen Teilen des Deutschen Reiches und sogar Russland und anderen osteuropäischen Staaten nutzten die Verbindung zu den Nordseehäfen, von wo aus die Schiffe nach Amerika übersetzten.

Nach 1945 wurde durch die Teilung Deutschlands die Strecke von Berlin an die Nordsee stillgelegt. Auch durch den Bau des Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven gewann die Strecke wieder an Bedeutung als Hinterlandanbindung für den verstärkten Gütertransport.