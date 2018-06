Gang durchs Wasser: Eine Besucherin des Elbjazz-Festivals in Hamburg am Freitagabend. (dpa)

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Freitagabend bis 22 Uhr vor Unwettern in den nördlichen Bundesländern. Von der Nordseeküste bis nach Sachsen ist mit schweren Gewittern, starkem Regen, Sturmböen und Hagel zu rechnen (zur aktuellen Wetterkarte).

Für Bremen warnt der Deutsche Wetterdienst vor Regenmengen von punktuell bis zu 60 Litern pro Quadratmeter. In der Nacht zu Samstag sollen die Gewitter weniger werden.

Das Elbjazz-Festival in Hamburg am Freitagabend endete nass. (dpa)

Schlimmer als Bremen trifft es Hamburg. Dort regnete es am Freitagabend sehr stark. Das Elbjazz-Festival musste wegen des anhaltenden Regens unterbochen werden. Der Wetterdienst warnt dort vor Erdrutschen, herabfallenden Ästen, Überflutungen und Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 70 Stundenkilometern und vor Hagel. Der Aufenthalt im Freien solle gemieden werden bis 23 Uhr.

In Berlin stellten die Flughäfen Schönefeld und Tegel am Freitag den regulären Flugbetrieb zeitweise ein. In Schönefeld gab es zwischen 17.45 Uhr und etwa 20 Uhr aus Sicherheitsgründen keine Abfertigung von Maschinen, wie die Flughafenbetreiber mitteilten. Auf dem Flughafen Tegel wurde die Abfertigung um 19.45 Uhr eingestellt. "Passagiere, die sich schon oder noch in den Flugzeugen befinden, müssen sich gedulden, bis ein gefahrloses Be- und Entladen der Maschinen wieder möglich ist", teilte die Flughafengesellschaft mit.

(cah/dpa)