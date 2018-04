Auf zwölf Prozent Marktanteil bringt es der grü Spargel in Niedersachsen inzwischen. (dpa)

Die Spargel-Saison hat begonnen. Zwei bis drei Wochen später als im vergangenen Jahr und doch im normalen Zeitplan. Noch sind die leckeren Gemüsestangen teuer, aber mit zunehmenden Temperaturen wird der Preis für das Kilogramm von aktuell zwölf auf acht Euro sinken, verspricht die Branche. Auf mehr als 6000 Hektar wird in Niedersachsen Spargel angebaut. Damit wächst jede vierte deutsche Spargelstange zwischen Harz und Meer. Vor allem der grüne Spargel ist nicht nur hierzulande im Kommen.

„Noch ist der Spargel teuer, aber das wird sich schnell ändern“, sagt der Geschäftsführer der Vereinigung der Spargelbauern in Niedersachsen, Fred Eickhorst. Inzwischen hätten auch die letzten Betriebe mit der Ernte begonnen. Niedersachsen ist Spargelland. Exakt 6138 der bundesweit rund 23.000 Hektar Anbaufläche sind niedersächsisch. Stetig ist die Anbaufläche in den vergangenen Jahren gewachsen.

„Der Markt ist gesättigt“

Das liege vor allem daran, dass Spargel längst nicht mehr nur auf den Wochenmärkten und in den Hofläden verkauft werde, sondern auch in Supermärkten und Discountern, erklärt Eickhorst. Das königliche Gemüse hat den Weg in den Massenmarkt gefunden. Mit einem weiteren Wachstum rechnet die Vereinigung der Spargelbauern allerdings nicht. „Der Markt ist gesättigt“, meint Eickhorst.

Nach Angaben der Branche ist vor allem der grüne Spargel im Kommen und hat inzwischen einen Marktanteil von zwölf Prozent. „Da ist noch mehr drin“, meint Eickhorst. Die grünen Stangen seien vor allem deshalb so beliebt, weil man sie nicht schälen müsse, weiß der Spargelbauer. Neue Rezepte machten die Runde.

So wird der grüne Spargel nicht nur gekocht, sondern auch gern gegrillt. Ganz nebenbei soll er auch mehr Vitamin C enthalten als der weiße Spargel und ist damit noch gesünder. Allerdings ist er auch schwieriger zu ernten. Viel zu sehen ist nicht vom Spargel auf den Feldern. Das edle Gemüse steckt unter drei Schichten Folie. „Damit können wir die Ernte um drei Wochen vorverlegen. Jede Schicht eine Woche“, erklärt Eickhorst.

Solange es nicht so warm ist, liegt die schwarze Seite oben, um die Sonnenstrahlen anzuziehen. Mit steigenden Temperaturen wird dann zunächst eine Folienschicht nach der anderen entfernt. Wird es zu warm fürs Gemüse, wird die Folie auf die weiße Seite gedreht. Das gilt auch dann, wenn zu viel Ware auf dem Markt ist. „Mit der Folie können wir die Mwenge steuern“, erklärt der Spargelexperte.

Erste Erntehelfer eingetroffen

Die ersten Saisonkräfte sind inzwischen auch auf dem Hof Thiermann in Kirchdorf (Landkreis Diepholz) angekommen. In der Spitze werden bis zu 1500 vor allem osteuropäische Erntehelfer auf dem Hof leben und arbeiten. Früher waren es vor allem Polen. Seitdem es den Polen wirtschaftlich besser geht, kommen vor allem Rumänen, um den Knochenjob auf deutschen Feldern zu erledigen. Heinrich Thiermann hat den wohl größten Spargelhof im Bremer Umland. Er baut auf 500 Hektar Spargel an. Noch einmal so viel Fläche lässt er in den neuen Bundesländern bewirtschaften.

Einhundert Tage dauert die Spargelernte. Vor 14 Tagen wurden die ersten Stangen auch bei Thiermann gestochen. „Wir gehen jetzt in die Vollernte“, sagt der Spargelbauer. Drei Wochen später als im vergangenen Jahr, aber eigentlich genau richtig, sei der Erntebeginn. „Die Nachfrage ist jetzt da.“ Zu Ostern wolle noch niemand Spargel essen. Auch Thiermanns Spargel wächst unter Folie. „Ohne geht es nicht,“ betont er. Nur so lasse sich die Temperatur optimal zwischen zwölf und 18 Grad Celsius regeln. Nur so könne man auf Pestizide verzichten. Gerade in Zeiten, in denen so viel über Glyphosat diskutiert werde, will Thiermann nicht spritzen.

Die Spargelspinne hilft bei der Ernte. Das Gerät nimmt die Folie hoch, wo gerade geerntet wird, und legt sie dort wieder ab, wo bereits geerntet wurde. Stechen müssen die Rumänen trotzdem. Doch mit der Spinne ist der Job nicht ganz so anstrengend. Sechsmal wird der Spargel in einer Saison gestochen. Siebenmal versuchen die Triebe an die Oberfläche zu kommen.