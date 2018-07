Die ersten Besucher sind bereits am Mittwoch auf dem Festivalgelände angekommen. (David Hecker/dpa)

Tausende Musikfans werden am Donnerstag im Laufe des Tages auf dem Gelände des Deichbrand-Festivals am Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz erwartet. Bei dem viertägigen Konzertmarathon stehen bis Sonntag rund 100 Bands und Shows auf dem Programm. Der Donnerstag ist der Hauptanreise- und musikalische "Warm-Up-Tag". Am Donnerstagmorgen kam es bereits zu stockendem Verkehr auf der A27 bei Bremerhaven. An der Elbfähre Glückstadt Richtung Wischhafen betrug die Wartezeit um 9 Uhr zwei Stunden.

Um den Verkehr zu entlasten, war eine Anreise jedoch bereits seit Mittwoch möglich. Wie die Polizeiinspektion Cuxhaven mitteilt, müssten sich Besucher trotz alledem auf schwierige Verkehrsbedingungen einstellen: Auf der A27 in Höhe Bremerhaven gibt es derzeit eine Baustelle. Diese wird allen Anreisenden begegnen, die aus dem Süden zum Deichbrand-Festival wollen – darunter die aus Bremen. Die Polizei rät allen Fahrern, nicht zu versuchen diese Baustelle zu umfahren, sondern sich zu gedulden. Denn auch in Bremerhaven werde zurzeit an der Großbaustelle "Hafentunnel" gearbeitet.

Erwartet werden bis Sonntag über 50.000 Besucher. Zu den Top-Acts gehören bei der 14. Auflage des Festivals unter anderem "The Killers" aus Las Vegas, "Casper" und "Die Toten Hosen". Das Festival findet bereits zum 10. Mal in der Gemeinde Wanhöden (Kreis Cuxhaven) statt. Erst am Mittwoch wurde ein Vertrag unterzeichnet, der das Festival bis 2027 an dem Standort sichert. (ech/var/dpa)

(Dieser Artikel wurde am Donnerstag um 9.14 Uhr aktualisiert.)