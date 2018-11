Ministerpräsident zieht positives Fazit über „Niedersachsen packt an“ – Flüchtlingszahlen sind inzwischen stark zurückgegangen

Stefan Weil: „Bündnis setzt klares Zeichen für Integration“

Doris Heimann

Hannover. Drei Jahre nach dem Start der Initiative „Niedersachsen packt an“ hat Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ein positives Fazit der Arbeit des Flüchtlingshilfe-Bündnisses gezogen. Das Aktionsbündnis trage zu einer hohen Akzeptanz der Aufnahme und Integration der Geflüchteten bei und schaffe mit seinen vielen Partnern das, was alleine nicht möglich wäre, sagte Weil am Dienstag in Hannover bei einer Veranstaltung anlässlich des dritten Jahrestages.