Bauarbeiter arbeiten an einem Wohnhaus in Laatzen. Die Landesregierung stellt rund 400 Millionen für die soziale Wohnraumförderung zur Verfügung. (Stratenschulte/DPA)

Das Geld steht bereit, jetzt soll es zügig in die Umsetzung gehen. Mit 400 Millionen Euro aus dem Haushaltsüberschuss von 2018 will Niedersachsen den Bau von jährlich 4000 neuen Sozialwohnungen ankurbeln. Dies könne bis 2023 insgesamt Investitionen von 1,7 Milliarden Euro auslösen, erklärte Bauminister Olaf Lies (SPD) am Dienstag in Hannover.

Bis 2030 soll der Bestand dann um 40 000 neue Sozialwohnungen anwachsen. Erster Schritt dafür ist eine neue Förderrichtlinie, die die künftigen Zuschüsse für Wohnungsbaugesellschaften und auch private Investoren regelt. „Es liegt schon eine Fülle von Anträgen vor“, berichtete der Direktor des Verbandes der Wohnungswirtschaft (vdw) in Niedersachsen und Bremen, Heiner Pott.

Die neuen Regeln seien bereits in der Verbandsanhörung und könnten noch vor der Sommerpause in Kraft treten, meinte der Minister. Die Richtlinie sieht zum einen hohe Landeszuschüsse beim Bau klassischer Sozialwohnungen für niedrige Einkommen vor. Darunter fällt etwa eine Familie mit einem Kind, die jährlich nur unter 30 000 Euro netto zur Verfügung hat.

Deren künftige Sozial-Mieten dürfen 6,10 Euro pro Quadratmeter nicht überschreiten. Erst ab vier Jahren sind moderate Mieterhöhungen erlaubt, die Sozialbindung beträgt insgesamt 35 Jahre.

Da aber längst auch Arbeitnehmer mit mittlerem Einkommen sich vor allem in den Großstädten kaum noch Wohnungen leisten können, ist eine zweite Förderstufe vorgesehen. Darin beträgt die Mietgrenze nach dem Richtlinienentwurf 7,50 Euro; diskutiert wird allerdings, diese in begehrten Ballungszentren auch um einen Euro anzuheben.

Die Bindung hier beträgt 30 Jahre. Im Gespräch ist auch, als Gegenleistung für Neubauzuschüsse bislang freie Bestandswohnungen des Investors nachträglich in eine Mietbindung aufnehmen zu lassen. Bei den Unternehmen sei bereits ein gesteigertes Interesse an den Fördermitteln zu verzeichnen, erklärte Lies.

Das sei nicht nur bei Genossenschaften und kommunalen Wohngesellschaften, sondern sogar bei Privatinvestoren der Fall, ergänzte vdw-Chef Pott. Auch diese seien bei den entsprechenden Anreizen bereit, auf den Bau geförderter Wohnungen umzusteigen. Sie hätten nämlich Sorge, auf Dauer nicht mehr die hohen Mieten für teure Wohnungen auf dem freien Markt erzielen zu können. Derzeit gibt es knapp 75 000 Sozialwohnungen in Niedersachsen.

2012 waren es noch fast 100 000. Jährlich fallen rund 8000 dieser preiswerten Unterkünfte aus der Mietpreisbindung. Ohne staatliches Gegensteuern wären es 2022 nur noch etwa 40 000 Wohnungen. Den Gesamtbedarf an neuen Wohnungen – ob sozial oder frei – schätzen Experten auf 300 000 bis zum Jahr 2030.

„Niedersachsen wird weiterwachsen und damit auch die Zahl der Haushalte“, betonte der Bauminister. Nicht nur der Trend zu Ein-Personen-Wohnungen steige, auch der Bedarf an barrierefreien Unterkünften nehme angesichts der älter werdenden Gesellschaft enorm zu.

Mit der finanziellen Förderung sei es nicht getan, mahnte Verbandsdirektor Pott. Knappes Bauland, steigende Baukosten, ausgebuchte Baufirmen und bürokratische Bauvorschriften hemmten die notwendigen Investitionen.

Kleinere Grundrisse, der Verzicht auf eine Stellplatzpflicht in den Innenstädten und seriell gefertigte Bauelemente könnten für Entspannung sorgen. Opposition und Gewerkschaften kritisierten die Pläne als unzureichend. „Der Markt, wie er sich gegenwärtig zeigt, wird das Problem nicht lösen“, meinte DGB-Chef Mehrdad Payandeh.

Lösung von Energiesparverordnung

Wie die Grünen-Fraktion forderte er, dass das Land mit einer eigenen Gesellschaft selbst Bauherr werden müsse. Die FDP-Landtagsabgeordnete Susanne Schütze verlangte, sich von überzogenen Vorschriften wie etwa der Energiesparverordnung zu lösen. „Bezahlbarer Wohnraum entsteht, wenn Bürokratie abgebaut wird und Genehmigungen schneller erteilt werden.“