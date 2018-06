Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Mitte) am Mittwoch in Hannover. (Peter Steffen, dpa)

„Auch in einigen europäischen Staaten gibt es eine neue Faszination des Autoritären.“ Daher sehe er seine Rolle als Bundespräsident auch darin, jungen Leuten die Wichtigkeit von Demokratie und Rechtsstaat näher zu bringen und sie zu ermutigen, Verantwortung zu übernehmen.

Niedersachsen ist nach Bayern das zweite Bundesland, in dem der neue Bundespräsident eine Antrittsvisite macht. Zum Auftakt war er am Morgen in Begleitung seiner Frau Elke Büdenbender von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und dessen Frau Rosemarie Kerkow-Weil in der Staatskanzlei empfangen worden. „Willkommen zu Hause“, sagte Weil zur Begrüßung. Eine Anspielung darauf, dass Steinmeier im Juli 1991 seine politische Laufbahn in der Staatskanzlei als Medienreferent des damaligen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder begonnen hatte. Viele Niedersachsen hätten daher die Nachricht von Steinmeiers Wahl zum Staatsoberhaupt „mit heller Freude“ aufgenommen, sagte Weil. Steinmeier traf sich auch zum Meinungsaustausch mit Mitgliedern des niedersächsischen Kabinetts.

Bundespräsident Steinmeier Frank-Walter Steinmeier und dessen Gattin Elke Büdenbender winken am 07.06.2017 in Hannover (Niedersachsen) zum Auftakt des zweitägigen Antrittsbesuches in Niedersachsen vor dem Rathaus. Im Hintergrund steht Oberbürgermeister Stefan Schostok. Foto: Peter Steffen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ (Peter Steffen, dpa)

Weitere Stationen des ersten Besuchstages waren eine Begegnung mit Landtagspräsident Bernd Busemann (CDU) und ein Besuch bei Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) im Neuen Rathaus. Dort trug sich Steinmeier ins Goldene Buch der Stadt ein. Am Abend war noch eine Podiumsdiskussion mit Studenten der Universität Göttingen geplant.

An diesem Donnerstag setzt Steinmeier seinen Niedersachsen-Besuch in Varel und Wiesmoor fort und wird am Mittag in Aurich beim Kommunalverband Ostfriesische Landschaft erwartet. In Norden besucht der Bundespräsident die Lernwerkstatt für Flüchtlinge und erlebt im Teemuseum die typisch ostfriesische Teezeremonie. Das Brauchtum ist kürzlich erst in die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden.