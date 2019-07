Wenn es um den Posten des SPD-Chefs geht, wird kaum ein Name so hoch gehandelt wie der von Stephan Weil. (Dittrich/DPA)

Herr Weil, spielen Sie eigentlich Tischtennis?

Stephan Weil: Das habe ich früher als Teenager im Jugendkeller ziemlich viel gemacht, aber dann habe ich mich später vor allem dem Fußball, dem Laufen und dem Wandern gewidmet.

Politisches Ping-Pong scheinen Sie jedenfalls zu beherrschen. Sie loben Ihren Parteifreund und designierten neuen Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte als großen Gewinn für die Hansestadt. Der revanchiert sich im Gegenzug damit, Sie als neuen SPD-Bundesvorsitzenden vorzuschlagen.

Es gibt auch ein unabgesprochenes Ping-Pong, wenn Sie das meinen. Andreas Bovenschulte und ich haben seit der Entscheidung für ihn als designierten Bremer Bürgermeister noch gar nicht miteinander gesprochen. Wir haben allerdings schon vorher viel voneinander gehalten. Als Bürgermeister von Weyhe hat sich Andreas Bovenschulte eine hohe Anerkennung in Niedersachsen erarbeitet.

Haben schon andere Gespräche mit der künftigen Bremer Regierung stattgefunden?

Der neue Senat ist doch noch gar nicht im Amt. Das warten wir erst mal ab. Es wird aber eine intensive Zusammenarbeit geben. Das steht fest.

Gab es keine Signale aus Bremen? Immerhin haben Sie bereits das Nein der Koalition zu einer weiteren Weservertiefung kritisiert.

Wenn ich es recht verstanden habe, hat sich der künftige Senat in dieser Frage klugerweise noch nicht abschließend festgelegt. Man will sich offenbar die Umweltprüfung noch einmal genauer anschauen. Man muss ja differenzieren. Es gibt den Ausbau der Außenweser, über den sich die Politik einig ist. Dann gibt es den Ausbau der Weser von Bremen bis Brake. Dieser Abschnitt ist für niedersächsische Interessen nicht relevant. Und dann gibt es den Abschnitt zwischen Brake und Bremerhaven – und der ist für Niedersachsen sehr bedeutend. Da legen wir großen Wert darauf, dass es ein einheitliches Verfahren im Zusammenhang mit der Außenweser gibt und dass es zügig vorangeht. Wir sehen uns hier im wahrsten Sinne des Wortes in einem Boot mit der Wasser- und Schifffahrtsdirektion, also mit dem Bund. Und ich würde mich sehr freuen, wenn auch der Bremer Senat mit in dieses Boot steigt.

Was ist denn so wichtig an diesem Abschnitt?

Er ist insbesondere für den Hafen Brake von entscheidender Bedeutung. Die Schiffe, die beispielsweise Nährstoffe nach Brake zum Weitertransport zu den Landwirten ins Hinterland bringen, werden immer größer. Für die Perspektive des Hafens dort ist also ein Ausbau erforderlich. Und ich bin eigentlich guten Mutes, dass wir in dieser Hinsicht zu einem Konsens mit den neuen Kolleginnen und Kollegen in Bremen kommen.

Nun hat Ihre Landesregierung in Person des SPD-Umweltministers Olaf Lies die neue Elbvertiefung als unnötig kritisiert, weil es ja mit dem Jade-Weser-Port einen geeigneten Hafen für die Container-Riesen gebe. Muss dieses Argument nicht dann aber auch für den Weser-Ausbau gelten?

Niedersachsens hat sich bei der Elbvertiefung konstruktiv verhalten. Aber wir waren nie in der Fan-Kurve dieses Vorhabens. Mit Blick auf die Weser gilt, dass diese sich als kleinere Wasserstraße immer wieder auch den sich ändernden Verkehrsverhältnissen anpassen muss. Natürlich hat das alles seine ökologischen Grenzen. Und die müssen auch sorgfältig geprüft werden. Aber für unsere Wirtschaft sind auch solche Verkehrswege unabdingbar.

Auch wenn Sie die Frage nicht mehr hören können, stellen müssen wir sie hier trotzdem. Stehen Sie nun für den SPD-Bundesvorsitz bereit?

Soll ich wirklich die Leserinnen und Leser des WESER-KURIER langweilen, indem ich hier wiederhole, was ich seit Wochen und Monaten sage?

Es kann sich doch täglich eine neue Situation ergeben, wie zum Beispiel die Aufforderung Ihres Parteifreundes Bovenschulte.

Meine Antwort lautete und lautet immer noch: Ich habe in Niedersachsen eine wirklich wichtige Aufgabe, die mich voll ausfüllt und mir auch große Freude bereitet. Ich habe keinerlei Ambitionen, nach Berlin zu wechseln. Und um Ihrer Folgefrage vorzubeugen, ob ich dies kategorisch ausschließe, bekommen Sie die gleiche Antwort wie bisher alle anderen auch: Ich schließe grundsätzlich nichts aus. Dies sollte man in der Politik nicht tun, weil das alles sehr kurzlebig ist und es später auf einen zurückfallen könnte.

Das mit der tollen Aufgabe haben Sie vor der Landtagswahl 2013 auch immer wieder über Ihren Job als Oberbürgermeister von Hannover gesagt. Und dann sind Sie doch als Ministerpräsident angetreten.

Das ist jetzt aber wie bei Äpfel und Birnen. Das sind zwar jeweils Obstsorten, aber eben sehr unterschiedliche. So ist das auch bei Ihrem Vergleich.

Haben Sie denn schon gegenüber dem kommissarischen Parteivorstand Ihren Verzicht erklärt? Wäre dann der Generalsekretär, der Niedersachse Lars Klingbeil, ein geeigneter Kandidat, die SPD aus ihrer Krise zu führen?

Ich habe meinen bisherigen Ausführungen nichts hinzuzufügen. Bei den bisherigen Medienberichten zu etwaigen Kandidaturen aus Niedersachsen handelt es sich um bloße Spekulationen.

Wie kommt die SPD aus dem Umfrage-Sumpf?

Das ist eine schwierige Frage, weil die Bundes-SPD eine Reihe von unterschiedlichen Baustellen hat. Im Moment geht es erst einmal darum, eine neue Parteispitze zu finden. Im zweiten Halbjahr muss die SPD ohne Frage zudem ihr Verhältnis zur Bundesregierung klären, Stichwort Halbzeitbilanz. Das eigentlich größte Problem meiner Partei besteht aber in einem anderen Punkt. Es gibt unübersehbar eine große Distanz zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und großen Teilen der Politik. Und das trifft die SPD ganz besonders hart, weil sie immer – auch dem eigenen Anspruch und ihrem Image nach – die Partei für die normalen Leute und für eine Verbesserung von deren Alltag gewesen ist. Deswegen müssen wir zielstrebig daran arbeiten, dass immer und überall deutlich wird: Die SPD ist wichtiger Teil dieser Gesellschaft, nicht darüber, nicht darunter, nicht daneben, sondern mittendrin – bei den Bürgerinnen und Bürgern und ihren alltäglichen Problemen, Herausforderungen und Erfolgen.

Fühlen sich diese normalen Bürger möglicherweise nicht mehr richtig vertreten, weil die SPD mit Krampf an der Großen Koalition festhält?

Das halte ich für zu kurz gesprungen. Richtig ist, dass das Gesamterscheinungsbild der Bundesregierung in ihrer ersten Halbzeit erkennbar nicht gut gewesen ist. Und daran leiden alle Regierungsparteien, also auch die SPD. Die Probleme der SPD aber auf die Groko reduzieren zu wollen, wäre ganz falsch. Die SPD ist bekanntlich nicht aus eigenem Antrieb in die Bundesregierung gegangen, sondern weil wir verhindern wollten, dass nach dem Platzen der Jamaika-Koalition die Bürger wieder ruckzuck zu Neuwahlen aufgerufen werden. Damit hätte sich die Politik in Deutschland ganz fürchterlich blamiert. Jetzt geht es darum, wie eine produktive zweite Halbzeit ausschauen kann.

Mit welchen Schwerpunkten aus SPD-Sicht?

Für mich geht es vor allem um das Thema Arbeit und Umwelt. Der Klimaschutz treibt ganz viele Menschen um, und bei diesem Thema muss die Bundesregierung erkennbar noch liefern. Das Arbeitsprogramm in der Berliner Koalitionsvereinbarung war sehr anspruchsvoll, aber leider ist bisher davon nur sehr wenig umgesetzt worden, vor allem weil CDU und CSU fest auf der Bremse standen. Daher wird der Entwurf der künftigen Klimaschutzpläne der Bundesregierung mit darüber entscheiden, ob es eine gute zweite Halbzeit geben kann oder nicht. Wenn es sich um sozial ausgewogene, belastbare und vernünftige Vorschläge handelt, dann würde ich mich sehr freuen.

Hier ist einer: Nach den Grünen fordert jetzt auch Ihr bayrischer CSU-Amtskollege Markus Söder, die Mehrwertsteuer für Bahntickets abzuschaffen oder zumindest zu reduzieren.

Der Vorschlag ist nicht neu. Bisher war aber vor allem die CSU dagegen, wenn ich das recht erinnere. Aber besser spät als nie. Der Vorschlag ist richtig. Wir müssen dazu kommen, dass umweltgerechtes Verhalten günstiger ist als umweltbelastendes Verhalten. Das muss sozial ausgewogen passieren, aber es muss geschehen. Daher ist auch eine CO2-Bepreisung von grundsätzlicher Bedeutung. Da vermisse ich bei Herrn Söder noch die Einsicht, die er jetzt beim Thema Zugpreise gezeigt hat.

Wenn Sie umweltschädigendes Verhalten teurer machen wollen, müssen Sie doch auch für eine Kerosin-Steuer sein.

In der Tat sind die Flugpreise teilweise viel zu günstig. Es kann ja nicht vernünftig sein, dass innerhalb Deutschlands das Fliegen billiger als das Zugfahren ist. Im Übrigen haben wir beim Ausbau des Schienennetzes und bei der Modernisierung der Zugflotte großen Nachholbedarf. Im Betriebsalltag der Bahn gibt es sehr viele und sehr ärgerliche Hemmnisse, die dafür sorgen, dass das ganze System in Misskredit gerät. Es muss also auch darum gehen, das Bahnfahren wieder attraktiver zu machen und die Kapazitäten auszubauen.

Die Fragen stellte Peter Mlodoch.

Zur Person

Stephan Weil (60)

ist seit Februar 2013 Ministerpräsident in Niedersachsen, zunächst in einer rot-grünen Koalition, ab November 2017 in einem Bündnis mit der CDU. Der SPD-Politiker ist Volljurist. 1997 wurde Weil Stadtkämmerer und 2006 Oberbürgermeister seiner Heimatstadt Hannover.

Zur Sache

Standortfrage für VW-Werk in Südosteuropa weiter offen

Autobauer VW ist weiter auf der Suche nach dem besten Standort für sein neues Werk in Südosteuropa. „Der Stand der Dinge ist, dass es keine abschließende Entscheidung des Aufsichtsrats gibt“, sagte Stephan Weil (SPD), der auch im VW-Aufsichtsrat sitzt, in Hannover. Zuletzt war berichtet worden, die Türkei habe bereits den Zuschlag für die Milliardeninvestition erhalten. VW dementierte das. Im Rennen soll außerdem Bulgarien sein. Die Entscheidung falle „vielleicht in der nächsten, vielleicht in der übernächsten Aufsichtsratssitzung“. Demnach dürfte sich der Prozess bis in den Herbst ziehen. Dem Eindruck, der Konzern schwäche den Standort Deutschland, indem er immer mehr Arbeiten in Länder mit niedrigeren Personalkosten verlege, widersprach Weil: „Grundsätzlich hat sich die Mischung bewährt zwischen aufwendigen und komplexeren Tätigkeiten, die in Deutschland erledigt werden, und vornehmlich anderen Fertigungen, die besser in Ländern mit niedrigeren Standortkosten geleistet werden“.