Der vermutliche Tatort: Das tschechische Binnenschiff oberhalb der Schleuse Dörverden. (FOCKE STRANGMANN)

Verden/Dörverden. Im Verdener Landgerichtsprozess gegen den Kapitän eines tschechischen Binnenschiffs, der sich wegen Totschlags an seinem Steuermann verantworten muss, hat ein Rechtsmediziner am Montag den Sektionsbericht erläutert. Danach gilt massive Gewaltanwendung gegen den Hals des stark alkoholisierten Opfers als Todesursache. „Ersticken infolge von Würgen“ sei aufgrund des festgestellten Verletzungsmusters „naheliegend“. Der Todeszeitpunkt habe sich aufgrund verschiedener Faktoren nicht genau ermitteln lassen. Der Sachverständige nannte eine Zeitspanne von knapp sieben Stunden zwischen dem Abend des 24. und dem frühen Morgen des 25. Januar dieses Jahres. Das Frachtschiff lag in Dörverden (Kreis Verden) im Schleusenkanal der Weser. Der Angeklagte (39) bestreitet, sein einziges Crewmitglied nach einer Auseinandersetzung getötet zu haben. Er habe den 37-Jährigen morgens „nackt und regungslos“ an Bord entdeckt und mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen. Dadurch könnten einige der Verletzungen entstanden sein. Die diversen Gesichtsverletzungen sprächen für Faustschläge, so Rechtsmediziner.