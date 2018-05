Von den Mehreinnahmen soll in Bildung, Digitalisierung und Sicherheit investiert werden. (Peter Steffen, dpa)

„Wir sind konjunkturell in einer besonders guten Situation.“ Unter Berücksichtigung des kommunalen Finanzausgleichs könne Niedersachsen 258 Millionen Euro mehr einnehmen als bisher erwartet.

Auch für die kommenden Jahre sagt die Schätzung wachsende Einnahmen für das Land voraus. 2019 liegen die Erwartungen demnach um 322 Millionen Euro, 2020 um 419 Millionen Euro und 2021 um 498 Millionen Euro über den bisherigen Prognosen. Im Jahr 2022 wird sogar mit einem Plus von 598 Millionen Euro gerechnet.

Finanzminister Reinhold Hilbers will in Digitalisierung, Bildung und Sicherheit investieren. (Peter Steffen, picture alliance / Peter Steffen/dpa)

Nach wie vor gibt es ein sehr gute konjunkturelle Entwicklung und eine hohe Beschäftigungsquote. „Menschen, die Arbeit haben, geben das Geld auch gerne aus“, sagte Finanzminister Hilbers. Das wiederum führt zu einer starken Inlandsnachfrage, ein Motor für die Konjunktur. Außerdem verringern sich die Ausgaben des Staates, wenn weniger Menschen arbeitslos sind.

Allzu hohe Erwartungen gedämpft

Dennoch dämpfte Hilbers allzu hohe Erwartungen: „Die Bäume werden nicht in den Himmel wachsen.“ Für das kommende Jahr sei ein Großteil der positiven Entwicklung bereits erwartet und in die Eckwerte-Beschlüsse für den Haushalt 2019 eingebaut worden. Wichtige Investitionen in Digitalisierung, Bildung und Sicherheit würden umgesetzt werden. Ansonsten will Hilbers erst einmal abwarten, ob sich die Einnahme­situation tatsächlich so entwickelt wie in den Prognosen. Auf Details will er sich erst Ende des Jahres festlegen. „Einen Teil werden wir auch verwenden, um Altschulden zurückzuführen“, kündigte er an. Niedersachsen ist 2018 erstmals seit mehr als 50 Jahren in die Schuldentilgung eingestiegen und hat 100 Millionen Euro abgetragen. Aktuell ist das Land mit 61,3 Milliarden Euro verschuldet. Das Land zahlt dafür zwischen 1,2 und 1,3 Milliarden Euro pro Jahr an Zinsen.

Der FDP-Finanzexperte Christian ­Grascha rät dem Finanzminister Hilbers, mehr für die Schuldentilgung auszugeben. „Grundsätzlich sollte der Schuldenabbau im Haushalt 2019 und in der mittelfristigen Planung fest verankert werden und nicht nach dem Zufallsprinzip erfolgen.“ Spare das Land dauerhaft bei der Zahlung von Zinsen, ließen sich davon beispielsweise mehr Lehrer einstellen, um die Unterrichtsversorgung zu verbessern. Der Deutsche Gewerkschaftsbund dagegen appellierte an die Landesregierung, mehr in Infrastruktur, bezahlbaren Wohnraum und Kindertagesstätten zu investieren.

Zweimal im Jahr, im Frühjahr und Herbst, kommt der Arbeitskreis Steuerschätzung zu Beratungen zusammen, dieses Mal in Mainz. Darin vertreten sind das Finanz- und das Wirtschaftsministerium, die Wirtschaftsforschungsinstitute, das Statistische Bundesamt, die Bundesbank, der Sachverständigenrat zur Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung sowie Länderfinanzministerien und Kommunen. Dabei werden die Schätzungen für das zu erwartende Aufkommen jeder einzelnen Steuer durchgegangen, basierend auf den aktuellen Annahmen zur Wirtschaftsentwicklung und unter Berücksichtigung der Wirkung von neu beschlossenen Gesetzen. Die Steuerschätzung ist Basis für anstehende Haushalte und Nachtragsetats sowie die Fortschreibung der Finanzplanung. Die Prognose umfasst ­jeweils das laufende Jahr sowie die vier folgenden Jahre.