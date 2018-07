Von wegen: „Einfach unterwegs. Das Niedersachsenticket.“ An 91 Automaten der Nordwestbahn gab es Probleme. (Frank Thomas Koch)

„Machen Sie mehr aus Ihrem Ferientag!“ Sebastian Dahners aus Rastede hat es versucht, aber der Slogan, mit dem der „Sommerferien-Bonus“ für das Niedersachsenticket beworben wird, sorgte für Verdruss. Während der Sommerferien, vom 28. Juni bis zum 8. August, gilt das beliebte Ticket montags bis freitags auch schon vor neun Uhr. Wer früh aufbricht, kann weit rumkommen. Dahners wollte eigentlich nur in Richtung Wittmund, aber das war schon schwierig genug und teurer als versprochen. Ein Problem, das offenbar viele Ferienfahrgäste gehabt haben.

Zur Überraschung des Rasteders scheiterte der Kauf des Tickets am Automaten der Nordwestbahn auf dem Bahnsteig. Das war am 5. Juli. Das Gerät war offensichtlich nicht umgestellt auf den Ferien-Bonus. „Das Optionsfeld war grau hinterlegt mit dem Hinweis: Ab neun Uhr lösbar.“ Dahners, der mit dem RE 18 um 8.45 Uhr zum Umsteigebahnhof Sande fahren wollte, kaufte also ein Extra-Ticket für 7,50 Euro, um nicht ohne Fahrschein unterwegs zu sein. In Sande, Ankunft 9.11 Uhr, löste er dann das Niedersachsenticket.

Beim anschließenden Versuch, sich die 7,50 Euro von der Nordwestbahn (NWB) erstatten zu lassen, biss Dahners allerdings zunächst auf Granit. „Unser Dialog-Kundencenter konnte zu dem Zeitpunkt nicht klären, dass der Automat nicht funktionierte“, sagt Steffen Högemann. Dann stellte der Nordwestbahnsprecher allerdings fest, dass Dahners sich zu Recht beschwert hat und der Rasteder Fahrkartenautomat nur einer von vielen war, die Probleme bereiteten: Am 4. Juli habe der Automatenhersteller ein Update aufgespielt, das für die Fehlfunktion verantwortlich gewesen sei. „Das dauerte bis zum 11. Juli, in der Zeit waren insgesamt 91 Automaten in Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen betroffen“, räumt Högemann ein.

Andere Auswahlfunktion nicht betroffen

In der Zwischenzeit habe es mehrere Nachfragen von Kunden gegeben, die, anders als vorgesehen, das Niedersachsenticket nicht über die gleichnamige Auswahlfunktion am Verkaufsgerät kaufen konnten. „Das ist der direkte Weg“, beschreibt Högemann den Pfad durch das Automatenmenü. „Über die Funktion Festpreisticket hätte man es bekommen können, aber der Kunde kann das ja nicht ­riechen.“

Sebastian Dahners ist in der Tat verschnupft über die Nordwestbahn und hat sich nach eigenem Bekunden an die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) in Berlin gewandt. Unterdessen haben „einige Erstattungsanträge“ die Nordwestbahn erreicht und auch der Rasteder soll seine 7,50 Euro zurückbekommen. „Ihm steht das zu“, sagt Steffen Högemann. Auch aus seiner Sicht ist die ganze Sache „immens ärgerlich“.

Dasselbe Problem soll auch bei einem weiteren Bahnunternehmen aufgefallen sein, das Thilo Knoblich aber nicht nennen möchte. „Wir prüfen das schon“, stellt der Sprecher der Niedersachsentarif GmbH (Nitag) in Aussicht. Der Ferien-Bonus trage gewiss „zum positiven Image des Produkts“ bei, vermutet Knob-lich, aber: „Für eine Goodwill-Aktion Firmen an den Pranger zu stellen, ist nicht gut, dann gibt es das Angebot bald nicht mehr.“ Die ­Nitag ist zuständig für die Weiterentwicklung des einheitlichen Tarifs für den Eisenbahnverkehr in Niedersachsen, Bremen und Hamburg.

Claudia Errington vom Verein Nahverkehr-Schlichtungsstelle Snub in Hannover, der überwiegend in Niedersachsen verkehrende Bahnunternehmen angehören, ist bisher noch kein Antrag mit Bezug auf das Ferien-Niedersachsenticket untergekommen. Dennoch: Die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) als Auftraggeberin des Schienennahverkehrs will „dieser Fehlfunktion an Automaten im NWB-Netz“ nachgehen. „Wir bedauern das, weil wir auch wissen, dass viele Reisende das Ticket nicht online oder gegebenenfalls schon ein, zwei Tage vor Reiseantritt erwerben“ – und eine unangenehme Über-­raschung erlebt haben, wie Sebastian Dahners in Rastede.