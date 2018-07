Gemeinde Wangerland kassiert an drei Küstenabschnitten

Strandbesuch kostet wieder

Hans-Christian Wöste

Wangerland. Strandbesucher in der Gemeinde Wangerland (Kreis Friesland) müssen nach mehrmonatiger Pause wieder die umstrittenen Eintrittsgebühren zahlen. Von diesem Freitag an will die Gemeinde an drei Küstenabschnitten mit bewirtschafteten Servicebereichen kassieren.