Strecke zwischen Weser und Elbe nimmt Formen an

Vorwärtsverteidigung ist die beste Verteidigung, mögen sich die Planer gedacht haben, und weshalb abwarten, bis das eigentliche Verfahren beginnt und mögliche Kläger um die Ecke kommen? Das steckte dahinter, als am Dienstag zu einem Infomarkt über den Bau der umstrittenen Küstenautobahn nach Rodenkirchen in die Wesermarsch eingeladen wurde. Es geht um den gut zehn Kilometer langen Abschnitt zwischen Schwei und Dedesdorf mit dem Wesertunnel dazwischen. Wenn alles gut geht, sagt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, ist die Strecke im Jahr 2030 fertig. Eine lange Zeit, doch das hat Gründe. Es ist der Boden, die Marsch, sie ist zu weich, um das Gewicht einer Autobahn zu tragen. Der Untergrund wird deswegen mit einer sogenannten Überschüttung zunächst zusammengepresst, und das dauert.

Erste Beschlüsse vor 50 Jahren

Zeit ist relativ bei den Planungen für das 121 Kilometer lange Asphaltband zwischen Westerstede im Westen und Drochtersen im Osten, dem niedersächsischen Teil der Küstenautobahn, die bis nach Schleswig-Holstein reichen soll. Erste Beschlüsse hatte es bereits von 50 Jahren gegeben. Zehn Jahre später wurden sie zu den Akten gelegt – zu teuer und wegen der Umweltbedenken kaum durchsetzbar, hieß es damals. Seit 2003 wird aber wieder munter geplant. Zwischen Westerstede an der A 28 und Jaderberg an der A 29 könnte es im kommenden Jahr mit dem Bau losgehen. Abgewartet werden muss noch die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts.

Zum gut Wetter machen war gleich eine ganze Mannschaft der Landesbehörde in die Markthalle von Rodenkirchen eingezogen. Auf Infotafeln wurde bis in den Abend hinein das Projekt erklärt. Planungsablauf, Baugrund, Bautechnik, Lärmschutz, Grunderwerb, Naturausgleich – kein Aspekt, der fehlte, und jeder Schwerpunkt war mit Fachleuten besetzt. „Wir erklären, damit die Bürger verstehen“, sagte Christoph Hollander, der für die ersten drei Teilabschnitte der Küstenautobahn in Niedersachsen zuständig ist.

Im Frühjahr werden die Unterlagen im Rodenkircher Rathaus ausgelegt, offizieller Beginn des Planfeststellungsverfahrens. Dann können Einwände vorgetragen werden, die später möglicherweise in Klagen münden, wenn es keine Einigung gibt. Ein Schwert, das beim Infomarkt nicht zum Vorschein kommt. Es sind ruhige Gespräche zwischen den Experten und Bürgern, die zum Beispiel wissen wollen, wie weit der Lärm zu hören sein wird und welche privaten Flächen für die Trasse aufgegeben werden müssen. „Wer von der Planung in irgendeiner Weise betroffen ist, kann das hier schon erkennen und Kontakt zu uns aufnehmen“, erklärte Hollander.

Zur Hälfte eine neue Trasse

Rund die Hälfte der Strecke führt neu durch die Landschaft, die andere Hälfte machen der Tunnel, seine Tröge und die bereits bestehende Trasse östlich der Weser bis zur A 27 in Stotel aus. Die heute schon überbreite Bundesstraße muss als Autobahn ertüchtigt werden. Im Jahr 2024 könnte mit dem Bau begonnen werden, schätzen die Experten. Die Kosten wurden vor fünf Jahren mit 133 Millionen Euro veranschlagt. Mittlerweile dürfte dieser Rahmen wegen der explodierenden Baupreise aber längst gesprengt sein.

147 Hektar, die von Landwirten erworben werden müssen, bei annähernd 50 Hektar ist das nach Angaben der Behörde bereits gelungen. Die Flächen werden nicht allein für den Straßenbau benötigt, sondern auch für die Kompensation des Naturverbrauchs. Die Wesermarsch ist ein wichtiges Revier für Rast- und Brutvögel. An zwei Stellen entlang der geplanten Trasse gibt es außerdem ein nennenswertes Aufkommen von Fledermäusen.

Der Wesertunnel ist das Bindeglied, ohne ihn ginge es nicht. Die Passage ist 1645 Meter lang und hat 275 Millionen Euro gekostet. Im Januar 2004 wurde der Tunnel für den Verkehr freigegeben. Ausgelegt ist er nach Darstellung der Behörde für 35.000 Fahrzeuge, gezählt werden heute lediglich 20 000. Wenn die Küstenautobahn erst einmal fertig ist, steigt das Verkehrsaufkommen den Prognosen zufolge beträchtlich. Die West-Ost-Achse rückt Bremerhaven und die Wesermarsch um fast eine Stunde Fahrtzeit näher an Hamburg heran. Um dieser Belastung Herr zu werden und die Sicherheit zu gewährleisten, muss der Tunnel aufgerüstet werden. Die wichtigsten Herausforderungen sind Brandschutz und Entlüftung. Aber auch neue Einsatzszenarien. Am kommenden Sonntag soll das bei einer groß angelegten Feuerwehr- und Rettungsübung bereits einfließen. Der Tunnel wird dafür am Vormittag komplett gesperrt sein.