Noch hat er freie Fahrt: In Niedersachsen haben einige Waldbesitzer aus Protest ihre Wege gesperrt. (Stratenschulte/DPA)

Niedersächsische Waldbesitzer wehren sich mit allen Mitteln gegen einen europäischen Schutzstatus für seltene Lebensräume und geschützte Tier- und Pflanzenarten. Das geht aus Unterlagen hervor, die der Waldbesitzerverband Niedersachsen auf seiner Homepage seinen Mitgliedern zur Verfügung stellt.

Erst vor wenigen Tagen machten Waldeigentümer im Landkreis Osnabrück öffentlichkeitswirksam ihrem Unmut Luft. Vor laufenden Fernsehkameras sperrten sie aus Protest Waldwege unter anderem am kleinen Berg in Bad Laer und am Freeden in Bad Iburg für Spaziergänger und Waldläufer. Ihr Ärger richtet sich gegen eine EU-Verordnung die viele Waldbesitzer zwinge, sogenannte Habitatbäume auszuweisen, die etwa als Unterschlupf für Fledermäuse oder Brutplätze für geschützte Vogelarten nicht mehr geschlagen werden dürfen. Absterbende Bäume oder ihre Äste könnten Waldbesucher, Naturbadende, Pilzsammler oder Forstarbeiter gefährden, warnt die Geschäftsführerin des Waldbesitzerverbandes, Petra Sorgenfrei. Für deren Sicherheit könne man keine Verantwortung übernehmen.

Ein Sturm im Wasserglas, findet Sabine Schlemmer-Kaune aus dem niedersächsischen Umweltministerium. Sie sagt: „Die geäußerten Befürchtungen sind für uns vom Grundsatz her nicht nachvollziehbar“. Einerseits seien Gefahren im Wald jedem Besucher bekannt. „Auch ohne Sperrung trägt der Waldbesucher daher das Risiko einer Verletzung“, sagt Schlemmer-Kaune. Doch auch in der Sache reagierten die Waldbesitzer über. Tatsächlich sieht ein niedersächsischer Leitfaden zur Europäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (kurz FFH) die Ausweisung von Habitatbäumen vor. Darin empfiehlt das Ministerium allerdings explizit, diese in Gruppen abseits von Wegen auszuweisen. Im Zweifel sei „der Sicherheit der Forstwirte und der Erholung suchenden Bevölkerung der Vorrang vor den Zielen des Naturschutzes einzuräumen“. Habitatbäume mit Gefährdungspotenzial sollten im Einzelfall fachgerecht gefällt oder mittels Seilwinde umgezogen werden und als Totholz im Wald verbleiben. Das Sperren von Wegen oder Waldstücken sei hingegen mit dem Betretungsgebot der freien Natur für jedermann nur bei akuter Gefahr für Leib und Leben vereinbar.

Eigentümer fürchten Einschränkungen

Warum dann also die Aufregung? In Wahrheit wehren sich die Waldeigentümer gegen die Umsetzung der FFH-Richtlinie in Niedersachsen. Die soll ein zusammenhängendes Netz von Schutzgebieten in Europa schaffen, das wild lebenden Arten die Wanderung und Verbreitung erlaubt. Die Eigentümer fürchten weitere Einschränkungen bei der Holznutzung in ihren Wäldern. Denn auch wenn das Land in seinen Staatsforsten inzwischen gut 8,2 Prozent der Flächen – das sind etwa 24 100 Hektar vor allem im Nationalpark Harz – vollständig unter Schutz gestellt hat und nicht mehr bewirtschaftet, reicht das für das von der EU geforderte Netz von Schutzgebieten nicht aus. Mehr als die Hälfte der Wälder in Niedersachsen – eine Fläche von 750 000 von insgesamt 1,2 Millionen Hektar – war nach den aktuellsten Zahlen von 2015 in Privatbesitz.

Jahrelang hat die Landesregierung sich an dieses heiße Eisen nicht herangetraut. Nach EU-Recht hätte die Sicherung der FFH-Gebiete bis 2013 abgeschlossen werden müssen. „Da das Land diese Fristen nicht eingehalten hat, sollen die Unterschutzstellungen nun in aller Eile entsprechend einer Vereinbarung zwischen den Landkreisen und dem Land bis Ende 2018 abgeschlossen sein“, warnt der Verband im Internet seine Mitglieder. Die Versäumnisse wollen die Besitzer jetzt nutzen: In einem veröffentlichten Gutachten des Potsdamer Juristen Helmar Hentschke wird die verspätete Meldung explizit als Einfallstor gesehen, sich gegen einen Schutzstatus zu wehren. In einer Handreichung empfiehlt der Verband: „Ihre Bedenken sollten sich darauf beziehen, dass die Kartierungen nicht stimmen, dass es die aufgeführten Arten nicht gibt und dass der angestrebte Schutz durch ein milderes Mittel, insbesondere durch eine Landschaftsschutzgebiets-Verordnung, zu erreichen ist“. So solle der Eigentümer sich den Klageweg offenhalten.

Wie Niedersachsen die FFH-Gebiete schützt, legt die EU nicht fest. Die Waldeigentümer wollen deshalb einen möglichst niedrigen Schutzstatus erreichen. Schließlich falle auf, „dass den betroffenen Flächeneigentümern im Rahmen der Gebietsmeldung und der Aufnahme in die Kommissionsliste, sofern dies überhaupt bekannt gegeben wurde, suggeriert wurde, es gäbe keinerlei Beschränkungen ihrer Eigentumsrechte“, schreibt Henschke, In den Bundesländern, in denen nun eine flächenscharfe nationale Umsetzung erfolge, sähen sich die Eigentümer jetzt aber mit zum Teil erheblichen Bewirtschaftungserschwernissen konfrontiert.