Die Computersimulation zeigt die Leine in Hannover, wie sie sich die private Initiative Leinewelle nach einem Umbau vorstellt. (Eric Meier)

Strandfeeling mitten in der City: Passanten schlecken in der Sonne ihr Eis, während sich unten am Fluss Surferinnen und Surfer ins kühle Nass stürzen und... Moment mal. Wellenreiten auf einem Fluss? Wenn es nach Heiko Heybey und seinen Mitstreitern geht, sollte das in Hannover schon dieses Jahr Realität werden. Direkt neben dem niedersächsischen Landtag. Mit einer künstlich erzeugten Welle auf der Leine, ähnlich der berühmten Münchner Eisbachwelle. „Ein tolles urbanes Sportangebot“ sollte entstehen, wie Heybey sagt. Und eine Touristenattraktion.

Doch um die Leinewelle ist in der Landeshauptstadt Streit entbrannt. Es geht um hippe Surfer und vermeintlich altbackene Angler. Um persönliche Kränkungen, gefährdete Fischarten und die Rolle der Verwaltung. Eine Posse, die demnächst vor Gericht fortgeführt wird: Der Anglerverband Niedersachsen hat vergangene Woche Klage gegen das Projekt eingereicht. Die Leinewelle liegt vorerst auf Eis.

Heiko Heybey musste in den vergangenen Jahren einen langen Atem beweisen. 2013 präsentierte der passionierte Surfer und bekannte hannoversche Gastronom seine Idee einer stehenden Welle auf der Leine. „Wir haben hier in Hannover eine große Surfcommunity“, erzählt der 48-Jährige. Das Meer sei aber vor allem für Menschen ohne Auto schwer zu erreichen. Deswegen wollte er einen ähnlichen Surf-Hotspot wie in München schaffen. Die Idee nahm über die Jahre etliche Verwaltungshürden. Anfang 2019 dann Jubel: Die Region Hannover hatte die Leinewelle wasserrechtlich genehmigt. Ab Sommer 2020 sollte gesurft werden.

Angler sehen Projekt kritisch

An dieser Stelle kommen die Angler ins Spiel. Die hatten sich schon zu Beginn der Planungen kritisch zu dem Projekt geäußert: An der anvisierten Stelle vor dem Landtag laichten geschützte Arten. Die Leinewelle schränke ihr Fischereirecht ein. Und wenn schon eine Welle gebaut wird, dann solle als Ausgleich das wenige hundert Meter flussaufwärts liegende Wehr mit einer Fischtreppe ausgestattet werden.

„Wir wurden aber immer wieder abgebügelt“, erinnert sich Heinz Pyka, der Vizepräsident des Anglerverbands Niedersachsen, an die Gespräche mit der Stadt. „Uns ist damals eine Arroganz entgegengebracht worden, da habe ich mich mit meinen fast 70 Jahren gefühlt wie ein Schuljunge.“ Dabei habe sein Verein fast 5000 Mitglieder und nehme seine Aufgaben für den Naturschutz wahr. „Wenn irgendwo ein Feldhamster auftaucht, dann werden Bauvorhaben doch auch erstmal gestoppt.“ Er vermute, dass die Initiatoren der Leinewelle bessere politische Verbindungen als die Angler gehabt hätten. Deswegen solle jetzt das Verwaltungsgericht klären, wie es weitergeht.

„Seit sechs Jahren kommt Herr Pyka mit immer demselben Thema“, sagt Heiko Heybey. „Er will unbedingt eine Fischtreppe haben. Dabei hat ihm die Region jetzt schon zehn Mal erklärt, dass das ein eigenes Projekt ist.“ Die Umweltverträglichkeit der Leinewelle sei obendrein durch Gutachten belegt worden. Die Region Hannover, gegen deren Beschluss sich die Klage richtet, gibt sich bedeckt: „Wir können zu einem laufenden Verfahren keine Stellung nehmen“, heißt es. Man habe die Klage aber zur Kenntnis genommen.

Im Streit um die Leinewelle ist das Kind mittlerweile tief in den Brunnen gefallen. Heiko Heybey ist mit seiner Geduld langsam am Ende und wirft den Anglern Verzögerungstaktik vor. Heinz Pyka fühlt sich als Buhmann. Online habe es schon persönliche Angriffe auf ihn gegeben, erzählt er. „Das ist teilweise schlimm, was die Leute da schreiben.“ Dabei hatten beide Seiten zu Beginn der Planungen sogar versucht, zusammenzuarbeiten - Surferwelle gegen Fischtreppe, eine Win-Win-Situation sollte entstehen. Doch die Verantwortlichen der Stadt hätten sich quer gestellt, sagt Pyka.

Ob und wann in Hannover gesurft wird, steht in den Sternen. Selbst wenn die Klage abgewiesen wird, rechne er damit, dass der Bau der Welle erst 2021 starten kann, sagt Heybey. Immerhin gebe es dann endlich Rechtssicherheit. Ohne die könne er nämlich auch schwerlich Verträge mit Investoren abschließen, um die angepeilten 1,2 Millionen Euro für die Anlage zu stemmen.