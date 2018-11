Eine Agrarministerin im Wald: Barbara Otte-Kinast begutachtet die Schäden im Harz zusammen mit Norbert Leben vom Waldbesitzerverband. (Peter Mlodoch)

Vereinzelt ragen ein paar dürre Fichtenstämme in die Höhe; Nadeln tragen sie nur noch vereinzelt. Der Boden ist übersät von umgestürzten Bäumen mit ihren Wurzeltellern, die vertrockneten Zweige bilden ein wirres Gestrüpp. Das Sturmtief Friederike hat hier im Januar gewütet und die rund vier Hektar große Hangfläche nahe des Fleckens Oldershausen (Landkreis Northeim) mehr oder weniger platt gemacht.

Doch an den Abtransport des Holzes denkt Waldeigentümer Philip von Oldershausen derzeit nicht. Wegen der verheerenden Windwürfe im Winter, der extremen Dürre im Sommer und jetzt eingetretenen Borkenkäferplage ist der Holzmarkt mehr als übersättigt, die Preise sind tief in den Keller gerutscht. Andere erheblich geschädigte Stellen in seinen Wäldern hätten da erst einmal Vorrang.

„Das, was wir in diesem Jahr bewältigen müssen, hat in Niedersachsen kein lebender Forstmann je erlebt“, stöhnt der Gutsherr. „Wir haben aber noch nicht das Gefühl, dass unsere Sorgen und Nöte in Hannover gesehen werden.“ Die flehenden Worte richten sich an den Gast aus der Landeshauptstadt, an Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU), die sich im Süden des Landes über die Situation der Forstwirte ein eigenes Bild machen will.

„Der Wald ist ein systemrelevantes Element“, zieht von Oldershausen einen Vergleich mit der Bankenrettung nach der Finanzkrise vor zehn Jahren. Angesichts von Dieselgate und Luftverschmutzung erbringe der Wald eine „gesellschaftliche Leistung“ als unverzichtbarer Speicher von Kohlendioxid. Da seien staatliche Finanzspritzen für die Wiederaufforstung also durchaus berechtigt. „Wir brauchen dringend Aufarbeitungshilfen“, fordert auch der Chef des Waldbesitzerverbandes, Norbert Leben. 5000 bis 10 000 Euro koste die Wiederaufforstung pro Hektar.

„Die Situation ist ernst. Das ist mir bewusst“, entgegnet die Ministerin verständnisvoll. Vollmundige Versprechen hat sie allerdings nicht im Gepäck. Otte-Kinast verweist lediglich auf die im Haushalt 2019 festgeschriebenen 11,5 Millionen Euro an forstlichen Fördermitteln. Aufräumen, Neupflanzung und bis zu fünf Jahre Pflege könne man aus diesem Topf bezuschussen.

Das war freilich schon in den – nicht von Wetterextremen geplagten – Vorjahren so. Auch die Ressortchefin weiß, dass diese Summe den Waldeigentümern bei weitem nicht reichen wird. Sie sagt zu, dass sie sich zumindest für eine dauerhafte Verstetigung dieser Zahlungen einsetzen werde. Ihre Fachleute ergänzen, dass das Ministerium die Zuschüsse bevorzugt in den besonders gebeutelten Süden fließen lassen wolle.

Künstliche Feuchtigkeit soll Befall verhindern

Von einer Maßnahme des Landes profitieren die rund 100 000 privaten Eigentümer, denen mit rund 707 000 Hektar 59 Prozent der niedersächsischen Wälder gehören, immerhin indirekt. Die staatlichen Landesforsten (LFN) haben dem überschwemmten Markt im großen Stil Holz entzogen, um den Preisverfall zu stoppen. „Im Norden haben wir den Einschlag sofort gestoppt“, berichtet LFN-Präsident Klaus Merker. Und das viele überschüssige Sturmholz im Süden, insgesamt rund 130 000 Festmeter, lasse man einfach für ein paar Jahre geordnet im Wald liegen, bis Nachfrage und damit die Preise wieder stiegen. Nahe Clausthal-Zellerfeld kann sich die Agrarministerin davon überzeugen.

20 000 Festmeter Fichtenholz, das entspricht 720 Lastwagenladungen, stapeln sich dort in einem Nasslager, in dem die Stämme mit Wasserspritzen permanent beregnet werden. Die künstliche Feuchtigkeit soll den Befall von Käfern und Pilzen verhindern. Ein paar Kilometer tiefer im Harz-Wald lagert das Holz unter luftdichten Folien, die durch Schwitzwasser für das gewünschte Feuchtklima und damit den erhofften Abwehreffekt sorgen.

Auf eine Gesamtsumme von 130 Millionen Euro beziffert Merker das Minus der Landesforsten durch die heftigen Wetterkapriolen seit vergangenem Herbst. Trotzdem blickt er optimistisch nach vorne. „Das können wir wirtschaftlich aus eigener Kraft schaffen“, sagt er. Im Übrigen sei der Klimawandel für die Landesforsten, die 335 000 Hektar Wald ihr eigen nennen, nicht neu.

Seit bereits 25 Jahren baue man die Baumbestände um, gehe gezielt weg von den vor allem im Harz nach dem Weltkrieg angepflanzten Fichten-Monokulturen. „Durch mehr Vielfalt können wir sie für die Extremsituationen fit machen“, betont der NLF-Chef. Und da böten die durch die Stürme aufgeworfenen Freiflächen auch neue Chancen, nämlich Platz für robustere Arten wie Buchen, Douglasien oder Rote Eichen. „Die können bei Risiken deutlich besser bestehen.“