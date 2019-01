Wegen des Hochwasser ist der Fährverkehr im Bremer Norden bereits eingestellt worden. (Barbara Wenke)

Die niedersächsische Nordseeküste hat sich auf eine Sturmflut eingestellt. Dabei werden im ostfriesischen Emden gegen 14 Uhr bis zu 2,25 Meter höhere Wasserstände als beim durchschnittlichen Tidehochwasser erwartet. Das entspricht den Werten knapp unterhalb einer schweren Sturmflut. Das Sturmtief "Benjamin" brachte bereits Fahrpläne mehrerer Fähren zu den ostfriesischen Inseln durcheinander. Der Verkehr zwischen Harlesiel und Wangerooge sowie zwischen Cuxhaven und der Hochseeinsel Helgoland wurde komplett eingestellt.

Am Festland hat der Landesbetrieb NLWKN Vorbereitungen zur Schließung mehrerer Sperrwerke an den Weser-Zuflüssen Hunte, Lesum und Ochtum bei Bremen sowie an den den Nebenflüssen der Elbe getroffen. Auch das Emssperrwerk bei Gandersum in Ostfriesland soll dicht gemacht werden. Routinemäßig wurden auch gefährdete Deichanlagen als Hochwasserschutz geschlossen. Für Strände, Vorländer und Hafenflächen besteht Überflutungsgefahr.

Einstellung des Fährverkehrs in Bremen

Am Nachmittag war für mehrere Stunden der Fährverkehr an den Fährstellen Vegesack/Lemwerder, Blumenthal/Motzen und Farge/Berne eingestellt worden. Gegen 18 Uhr waren sämtliche Anleger aber wieder in Betrieb.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit schweren Sturmböen aus Nordwest bis Nord der Stärke 10. Vereinzelt könne es auch orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 105 Kilometern pro Stunde entsprechend Windstärke 11 geben, hatte der DWD am Montag erklärt.

Wegen des Sturms wurde die Suche nach Containern unterbrochen, die der Frachter "MSC Zoe" vorige Woche auf dem Weg nach Bremerhaven verloren hatte. Die Suche nach angespülter Ladung wurde jedoch fortgesetzt, unter anderem mit einem geländegängigen Kettenfahrzeug am Strand der Insel Borkum. Dort seien zahlreiche Einzelteile wie Fahrradschutzbleche, Verpackungsreste und Müll angetrieben, berichteten Mitarbeiter des Havariekommandos.

(dpa/haf)

++ Diese Meldung wurde um 14.07 Uhr aktualisiert. ++