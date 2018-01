"Friederike" bringt viel Regen und starken Wind mit. (dpa)

Sturmtief "Friederike" bringt ungemütliches und vor allem sehr windiges Wetter nach Deutschland. Mit schweren Sturmböen bis zu orkanartigen Böen von 90 bis 115 Kilometern pro Stunde muss vor allem in Nordrhein-Westfalen, dem südlichen Niedersachsen, Nordhessen und Thüringen sowie in Teilen Sachsen-Anhalts und Sachsens gerechnet werden. Im höheren Bergland sowie in herausragenden Lagen sind am Donnerstag auch orkanartige Böen mit mehr als 120 km/h möglich, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch in Offenbach berichtete. Nach Süden hin sind verbreitet noch stürmische Böen oder Sturmböen zu erwarten.

In Bremen können morgen ebenfalls Sturmböen bis 100 Stundenkilometern auftreten, die gegen Mittag die Hansestadt erreichen sollen. Deutlich schwerer könnte es den Landkreis Diepholz treffen. Dort kann es zu orkanartigen Böen, starken Schauern und Gewittern kommen.

Neben dem Wind werden auch kräftige und länger anhaltende Niederschläge erwartet. Sie breiten sich nordostwärts bis zur Ostsee aus. Vor allem im Norden und Osten kann es dabei bis in tiefe Lagen länger schneien. Von Schleswig-Holstein bis nach Vorpommern ist mit größeren Mengen an Neuschnee zu rechnen. Sonst fällt nur oberhalb von 800 bis 1000 Metern Schnee. Vor allem im Schwarzwald und im Allgäu kann es längere Zeit kräftig regnen. Die Temperatur erreicht Werte zwischen zwei Grad im Nordosten und zwölf Grad am Oberrhein. (dpa/wk)