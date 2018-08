„Wenn diese an Schwächezonen im Untergrund impulsartig abgebaut werden, kann es zu spürbaren Erschütterungen an der Oberfläche kommen.“ Die genaue Ursache müsse aber noch ermittelt werden. „Wir hoffen, dass wir Meldungen von Anwohnern erhalten“, sagte Völlmar. Über einen Fragebogen im Internet können Menschen, die das Beben bemerkt haben, ihre Beobachtungen mitteilen. So berichtete ein Anwohner von einem lauten Knall, andere von klirrenden Gläsern. Schäden gab es nach ersten Erkenntnissen der Polizei und des Landesamtes aber nicht.

Das Beben hatte nach den Daten des niedersächsischen Erdbebendienstes eine Stärke von 2,9 in geringer Tiefe. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe war zunächst von 3,0 ausgegangen. „Für Niedersachsen ist 2,9 schon ein etwas stärkeres Beben“, sagte Völlmar. Allerdings habe es in dem Bundesland vereinzelt auch schon Beben mit Stärken von mehr als 3,0 gegeben. Dem Sprecher zufolge gab es in Niedersachsen in den vergangenen 40 Jahren insgesamt rund 50 registrierte Erdbeben. Rückschlüsse von vergangenen Beben seien nur bedingt möglich. „Man muss jedes Beben einzeln betrachten.“

Das Zentrum der Erschütterung vom Donnerstag lag rund fünf Kilometer östlich der Gemeinde Uchte entfernt. Es liegt im Kreis Nienburg nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. „In dem Gebiet des aktuellen Epizentrums wurden bereits früher schwache Erdbeben registriert. Das bisher stärkste ereignete sich am 4. Juli 2003 und hatte eine Magnitude von 2,2“, sagte Völlmar.

Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie geht davon aus, dass Anwohner die Erschütterungen weiträumig und im Epizentrum stark gespürt haben. Ob das Beben durch die Förderung von Erdgas ausgelöst worden ist, wird nun untersucht.