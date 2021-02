Ein Großbrand hat am Dienstagmorgen einen Supermarkt in der Innenstadt von Aurich völlig zerstört. Die Dachkonstruktion habe nachgegeben, das Gebäude sei in sich zusammengestürzt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Etwa 100 Feuerwehrleute mit zwei Drehleitern seien im Einsatz. Sie bemühten sich vorrangig, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern.

Nach ersten Erkenntnissen sei niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher in der Kreisstadt. Beobachter vor Ort vermuteten einen sehr hohen Schaden. Die Feuerwehr äußerte sich nicht zur Schadenshöhe. Auch Angaben zur Brandursache wurden zunächst nicht gemacht.