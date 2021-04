Die juristischen Hürden für die geplante Surf-Anlage an der Leine sind ausgeräumt. (Peter Mlodoch)

Die „Leinewelle“ rückt näher. Die juristischen Hürden für die geplante Surf-Anlage in Landtagsnähe sind ausgeräumt. Die Projektbetreiber und der Fischereiverein Hannover einigten sich außergerichtlich darauf, sich gemeinsam für den Bau einer weiteren Fischtreppe am Stauwehr flussaufwärts als Ausgleichsmaßnahme stark zu machen. „Ziel ist es, sowohl ein zeitgemäßes Erleben der innerstädtischen Fließgewässer als auch die Durchgängigkeit der Leine für Fische zu erreichen“, teilten die bisherigen Kontrahenten am Freitag mit. Dadurch könne „Hannover noch schöner und ökologischer“ werden.

Fischer ziehen Berufung zurück

Der Verein „Leinewelle“ möchte mit einer hydraulischen Rampe das Wasser des Flüsschens aufstauen und so eine künstliche Welle erzeugen. Auf dieser sollen dann künftig 1000 bis 2000 Brettsportler täglich ihre Kurven ziehen. Vorbild für ein solches Surfer-Paradies ist der Eisbach im Englischen Garten in München. Der Fischereiverein mit rund 5600 Mitgliedern fürchtete dagegen Schäden für die Laichhabitate von Bachforellen und Störungen anderer Flussbewohner. Seine Klage gegen die Genehmigung des Projekts, das bereits eine Fischtreppe direkt an der Anlage vorsieht, schmetterte das Verwaltungsgericht Hannover jedoch im Januar ab.

Die Einigung sieht jetzt vor, dass die Fischer ihre Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht zurücknehmen. Im Gegenzug wollen sich beide Seiten für eine zweite Fischtreppe an dem großen Wehr einige hundert Meter flussaufwärts einsetzen. Bisher ist die Leine dort für Forellen und Neunaugen eine Sackgasse. Als ersten Schritt vereinbarten die Vereine einen gemeinsamen Fonds mit Finanzmitteln im sechsstelligen Bereich.