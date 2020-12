Tagestouristen stehen auf dem mit Schnee bedeckten Brocken. Am letzten Sonntag in diesem Jahr kamen noch einmal zahlreiche Wanderer auf den Brocken. (Matthias Bein /dpa)

Überfüllte Parkplätze, kilometerlange Staus, Tausende Tagesgäste – in den deutschen Wintersportgebieten ist der Andrang kurz vor Silvester trotz des Lockdowns groß. Im Harz genauso wie in Winterberg, im Erzgebirge oder im Schwarzwald appellieren deshalb immer mehr Politiker, Bürgermeister und die Polizei an potenzielle Besucher, entweder zu Hause zu bleiben oder die besonders beliebten Orte zu meiden.

„Ich kann verstehen, dass die Leute in den Schnee wollen, dass sie einen Schneemann bauen oder rodeln möchten“, sagt Britta Schweigel, Bürgermeisterin von Clausthal-­Zellerfeld im Oberharz, „aber bitte nicht dort, wo alle anderen auch sind“. Es gebe im Naturpark Harz unzählige schöne Plätze, an denen sich die Menschen sehr gut aus dem Weg gehen könnten. „Und für eine kleine Schlittenfahrt mit dem Po-Rutscher reicht es hier überall“, so Schweigel.

Mehr zum Thema Skiurlaub im Harz Der Pistenmacher hofft noch auf Touristen Die Schneekanonen am Wurmberg stehen still, das Skigebiet bleibt vorerst geschlossen. Im Harz ... mehr »

Fabian Brockschmidt ist Betriebsleiter der Wurmberg-Seilbahn in Braunlage. Die Anlage steht zwar seit Wochen still, aber Brockschmidt staunte am Dienstag bei seinem Wartungsgang dennoch nicht schlecht. „Aus Soltau, aus Höxter und sonst woher“ kämen die Leute, wie er beim Blick auf die Nummernschilder festgestellt habe, sagt Brockschmidt, fast zwei Stunden fahre man von dort mit dem Auto. „Aus einem Wagen sind mir betrunkene Jugendliche entgegen gestolpert“, erzählt Brockschmidt, „sie wollten mal Schnee sehen, haben sie gesagt“. Dem Seilbahn-Chef fehlt jedes Verständnis für solche Aktionen, „gerade in diesen Tagen“.

Eigentlich freut sich Brockschmidt über jeden Gast. Er lebt vom Tourismus, vor allem jetzt, im Winter. Aber eben nicht in diesem Winter. Der kommerzielle Wintersport im Harz ruht. Die Lifte sind nicht in Betrieb, die Pisten nicht präpariert, Gaststätten und Restaurants geschlossen. „Aber die Leute haben Ferien, wissen nicht, was sie tun sollen“, sagt Brockschmidt. Also fahren sie in den Harz.

Parkplätze seit Tagen schon ab Mittag belegt

Wenn Wolfgang Langer aus seinem Fenster im Rathaus schaut, sieht er die Skiwiese. Bis zu 1500 Menschen tummeln sich hier zu Spitzenzeiten, an diesem Dienstagvormittag sind es „vielleicht 40 oder 50“, wie der Bürgermeister von Braunlage zufrieden feststellt. Innerorts, sagt Langer, sei nicht besonders viel los, die meisten Geschäfte hätten zu. Aber das Treiben an der Peripherie bereitet ihm größere Sorgen. „Ein bisschen sehr viel“, findet er das, was sich gerade zwischen St. Andreasberg, Bad Harzburg und Clausthal-Zellerfeld abspielt.

Die Parkplätze sind seit Tagen schon ab Mittag belegt. Der Verkehr staut sich zwischen Torfhaus und Bad Harzburg täglich kilometerweit. Auch am Dienstagmittag postete die Polizei wieder bei Facebook und twitterte: „Parkplätze weitgehend ausgelastet. B 4 Richtung Torfhaus Stau 4 Kilometer #StayAtHome“. Anders als im Hunsrück haben sich die Gemeinden im Oberharz bisher gegen die Sperrung von Zufahrtsstraßen und die Schließung der großen Parkplätze entschieden.

Mehr zum Thema Corona und Winterurlaub Ungewisser Winter für Bremens Skisportler Die Pisten bleiben geschlossen, Skifahren wird bis Mitte Januar in weiten Teilen Europas nicht ... mehr »

Für die Kommunen im Harz ist die aktuelle Situation ein Spagat. „Uns blutet das Herz“, sagt Langer, „wir vermissen unsere Gäste und können es gar nicht erwarten, dass sich die Lage wieder normalisiert“. Millionen Euro sind in der Gegend vor einigen Jahren investiert worden, um Skifahrer anzulocken. Inzwischen liegt am Wurmberg das größte Skigebiet des Nordens. Mehr Pisten gibt es nirgends in der Region, die längste Abfahrt führt über mehr als zwei Kilometer zurück ins Tal.

Eigentlich gute Voraussetzungen für ein Wintervergnügen

„Im Moment ist aber nun mal Lockdown“, sagt Langer, und deswegen unternimmt die Gemeinde in diesen Wochen auch nichts, was sie für Touristen attraktiver machen würde. Die Allgemeinverfügung des Landkreises Goslar würde es zum Beispiel zulassen, Skiverleihe zu öffnen. Auch das Spuren der Loipen wäre nicht verboten. Individualsport wie etwa Langlauf ist erlaubt. Fünf Zentimeter Schnee innerorts, gut zehn Zentimeter in den Hochlagen habe man aktuell, sagt Langer, dazu null bis minus zwei Grad, gute Voraussetzungen eigentlich für ein Wintervergnügen. Langer aber sagt: „Wir haben entschieden, dass wir selbst bei 25 Zentimetern Schnee nicht spuren werden.“

Für einen strikten Kurs spricht sich auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet aus. „Große Menschenansammlungen erhöhen das Risiko einer weiteren Ausbreitung der Pandemie“, mahnt er. Nordrhein-Westfalen werde Orte wie Winterberg bei allen Maßnahmen unterstützen, um weitere Tagestouristen von der Anreise abzuhalten, so Laschet. „Wir sind bereit, auch kurzfristig mehr Einsatzkräfte zu schicken.“ Verstöße gegen Corona-Regeln würden konsequent geahndet.