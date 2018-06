Der 2001 eröffnete Dorfladen Otersen im Kreis Verden ist ein Vorbild für viele Nachahmer geworden – der jüngste ist das Kalibergbaudorf Bokeloh am Steinhuder Meer. (fotos: Björn Hake)

Bokeloh/Otersen. „Vor ein paar Jahren dachten wir, das ist eine Modeerscheinung“, sagt Günter Lühning vom Vorstand des Dorfladens Otersen im Landkreis Verden, der auch Netzwerksprecher ist. „Tatsächlich scheint es so zu sein, dass es mehr engagierte Kommunalpolitiker gibt, die es leid sind, sich von den Konzernen vorschreiben zu lassen, wie weit die Bürger zum Einkaufen fahren müssen.“ Der Verein in Otersen hat sich 2000 gegründet und im Jahr darauf den Dorfladen eröffnet. Als Vorreiter hat er schon einigen Nachahmern Starthilfe geben können. Auch einer Gruppe aus Bokeloh in der Region Hannover. Am Wochenende haben die Dorfladenneulinge ihre erste Gesellschafterversammlung abgehalten.

Bokeloh hat rund 2200 Einwohner. Das Dorf, ein Ortsteil von Wunstorf, liegt am Fuße der Steinsalzhalde des Kalibergwerks Sigmundshall, nur wenige Kilometer vom Steinhuder Meer und von der Kernstadt entfernt. Trotzdem werde sich ein Dorfladen tragen, davon sind nicht nur die 198 Männer und Frauen bei der Gründungsversammlung überzeugt. Auch Günther Lühning sieht das so. „Wir liefern keine Kopiervorlage für Dorfläden“, sagt er, „aber es gibt Dinge, die vielerorts gut laufen. Ein großes Angebot an regionalen Produkten oder ein Mittagstisch zum Beispiel.“

„Rund 170 haben an Ort und Stelle Anteile gezeichnet, so sind mit einem Schlag rund 40 000 der notwendigen 60 000 Euro an Kapital zusammengekommen“, sagt Wolfgang Gröll. Der Bayer ist Mitglied der Bundesvereinigung multifunktionaler Dorfläden und hat sich als Unternehmensberater auf Projekte wie das in Bokeloh spezialisiert. „Das ist ein sehr guter Wert, normalerweise kann man froh sein, wenn sich auf Anhieb 20 oder 30 Prozent reinholen lassen. Meistens sind um die 70 Leute bei den Informationsabenden zu erwarten, da ist die Gründung schon sehr, sehr gut verlaufen.“

Aktuell sei er außerdem an Vorbereitungen zu Dorfladengründungen in Osterbruch (Landkreis Cuxhaven), Bötersen (Rotenburg) und Linsburg (Nienburg) beteiligt, sagt Wolfgang Gröll. Mariensee, Immensen, Bierbergen, Verte, Ohne, Leseberg und Grohnde hat er ebenfalls auf der Liste. „Und Bolzum haben wir bis zur schwarzen Null begleitet.“

Der vor drei Jahren gegründete Dorfladen Bolzum bei Hannover sei „auch eine Tochter des Ladens in Otersen“ und einer der Vorzeigedorfläden in Niedersachsen – Günter Lühning sagt das nicht ohne Stolz. „Aber die Mutter lernt inzwischen auch von der Tochter. Oft heißt es ja: Wir können uns keine große Bedien-Theke leisten. Aber wir haben die Idee mit der Käsetheke von Bolzum übernommen und gute Erfahrungen gemacht: Wir konnten damit den Umsatz steigern und haben ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den Läden in Rethem – die Supermärkte dort haben so etwas nicht.“ In Bokeloh ist ein Dorfladen-Café geplant.

„Jeder Dorfladen macht alles anders, jeder geht seinen eigenen Weg, das ist das Ziel“, beschreibt Wolfgang Gröll das Prinzip. „Im Unterschied zu anderen Orten sind in Bokeloh Metzger und Bäcker vorhanden. Wie die Partnerschaft aussehen kann, muss man abwarten. Und zu über 90 Prozent ist sicher, dass der Laden in die Sparkasse einzieht, die dann nur noch Automaten und vielleicht ein Beratungsbüro dort unterhält“, sagt Gröll. „So ist es jedenfalls gedacht. Die Dorfladen-Initiative muss dann das Geld für den Aus- und Umbau aufbringen – die Sparkasse rechnet diese Kosten auf die Ladenmiete an.“

So weit ist es allerdings noch nicht. Bis zur Eröffnung des Ladens wird noch einige Zeit vergehen, auch wenn Wolfgang Gröll glaubt, das Startkapital werde „in den nächsten Tagen“ beisammen sein. „Jetzt sind die Stadt und das Land an der Reihe, die Dorfladengründung wird ja unterm Strich zur Hälfte gefördert“, sagt Matthias Waterstradt, Ortsbürgermeister von Bokeloh und Mitglied des Gesellschafterrates. „Wir mussten schon die Strukturanalyse im Ort selbst organisieren – und auch zum Teil selbst finanzieren. Hier läuft das nicht über die Politik, sondern über die Arbeitsgemeinschaft Zukunft Bokeloh, die sich mit den Folgen des demografischen Wandels befasst.“ Im September 2019 sei die Eröffnung, „hoffen wir“. Aber schon jetzt hilft die Bundesvereinigung, „Fehler zu vermeiden, die ja nicht jeder selbst machen muss“, wie es Günter Lühning nennt. Was oft falsch gemacht wird? „Wegen Geldknappheit werden alte Kühlgeräte gekauft, die dann einen hohen Energieverbrauch zur Folge haben. Man sollte lieber 5000 Euro mehr in die Hand nehmen – die natürlich von den Gesellschaftern aufgebracht werden müssen“, als mühsam die hohen laufenden Stromkosten zu erwirtschaften.