Im hessischen Philippsthal leiten Rohre die Salzabwasser von K+S in die Werra, die später in der Weser mündet. (Uwe Zucchi /dpa)

Der Salz- und Düngemittelhersteller K+S aus dem Werratal in Nordhessen darf weiter Salzabwässer in die Werra und damit auch in die Weser einleiten. Am Mittwoch hat das Regierungspräsidium Kassel dem Unternehmen eine entsprechende Einleiterlaubnis für das kommende Jahr erteilt. Allerdings gelten künftig verschärfte Grenzwert für Chlorid.

Für K+S ist der Beschluss ein Teilerfolg. Das Unternehmen hatte beantragt, die auslaufende Erlaubnis bis 2027 zu verlängern. Die Produktion im Kalirevier hängt an der Entsorgung von Abwasser. Dabei ist die Werra, die in die Weser mündet, ein wichtiger Weg. Die neue Erlaubnis sei daher eine gute Nachricht für die Mitarbeiter im hessisch-thüringischen Kalirevier, sagte K+S-Chef Burkhard Lohr: „Sie zeigt, dass unsere umfangreichen Investitionen und Maßnahmen zur weiteren Entlastung der Umwelt anerkannt werden und ist auch künftig Ansporn, weitere Verbesserungen auf den Weg zu bringen.“ Kassels Regierungspräsident Hermann-Josef Klüber (CDU) nannte den Beschluss einen „wohl abgewogenen Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökologie“.

Kritik von Umweltschützern

Die Einleitung wird von Umweltschützern wegen gravierender Folgen für Ökosysteme und Grundwasser kritisiert. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Hessen bezeichnete die einjährige Genehmigung als „Galgenfrist“. „Wir hätten uns schon jetzt strengere Vorgaben gewünscht“, sagte Thomas Norgall, stellvertretender BUND-Landesgeschäftsführer. Doch nun habe K+S noch ein Jahr Zeit, um seine Entsorgung an die Vorgaben des amtlichen Bewirtschaftungsplans anzupassen. Norgall kündigte eine gründliche fachliche und rechtliche Prüfung der Genehmigung an.

Eigentlich hatte sich K+S 2016 mit den betroffenen Bundesländern Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen auf eine Absenkung der Salz-Grenzwerte in Werra und Weser verständigt. Deshalb hatte es im Sommer überrascht, als K+S einen neuen Antrag stellte. Das Unternehmen begründete dies damals mit „veränderten Voraussetzungen“. Das Abwasser zu verringern, sei schwieriger als gedacht, hieß es. Die Kosten für die Entsorgung in stillgelegte Bergwerke in Sachsen-Anhalt oder Niedersachsen seien hoch. Technische Entwicklungen bräuchten mehr Zeit. Der Versuch, Halden etwa abzudecken und zu begrünen, sei noch im Versuchsstadium.

Der Antrag hatte für viel Kritik gesorgt. Als „Aufschub vom Aufschub“ kritisierte ihn Thüringens grüne Umweltministerin Anja Siegesmund. Der BUND Hessen sprach von einer „Provokation“. Die Weser-Ministerkonferenz, an der auch Bremen teilnimmt, bekräftigte noch im August, an den bisherigen Zielwerten festhalten zu wollen. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) hatte zu den von K+S vorgeschlagenen Salz-Grenzwerten gesagt: „Das lehnen wir ab.“

Der aktuellen Entscheidung des Regierungspräsidiums Kassel ging eine Umweltverträglichkeitsprüfung voraus. Verbände und betroffene Gemeinden konnten vier Wochen lang Einwände erheben. In 67 Rathäusern von Anrainerstädten in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Thüringen hatten im Sommer die entsprechenden Unterlagen ausgelegen.

Weltmarkt ist hart umkämpft

Fast 600 Einwendungen gegen den K+S- Antrag sind in Kassel eingegangen, auch aus dem Bremer Umland, etwa aus der Wesermarsch. Der Grünen-Kreisverband Verden hatte aufgefordert, das Regierungspräsidium Kassel mit Postkarten zu überfluten, die im Internet heruntergeladen und ausgedruckt werden konnten. Der Text dazu lautete: „Es reicht! Kein Industrie-Müll in unsere Flüsse. Werra und Weser bleiben sauber!“ Zu rund 200 Einwendungen musste K+S Stellung nehmen. Für das Unternehmen geht es um viel. Schwache Düngerpreise machen K+S zu schaffen. Der Weltmarkt ist hart umkämpft. Die Konkurrenz aus Kanada, Weißrussland und Russland habe es aufgrund der Größe und Weite ihrer Landschaften leichter, Rückstände zu entsorgen, sagt K+S-Sprecher Ulrich Göbel.

Im Werratal in Nordhessen und Südthüringen arbeiten rund 4800 Menschen für K+S. Weitere 16 000 Menschen sollen direkt vom Werk abhängig sein. Die Weser-Ministerkonferenz hatte deshalb im Sommer erklärt: „Wir waren uns einig, dass der Gewässerschutz und die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zusammengedacht werden müssen, denn neben der Reduzierung der Salzbelastung von Werra und Weser wollen wir auch die Kaliproduktion im hessisch-thüringischen Kaligebiet und damit die Arbeitsplätze in der Region erhalten.“

Die neue Erlaubnis sieht nun eine Senkung des Grenzwertes für Chlorid von 2500 auf 2400 Milligramm pro Liter Wasser vor. Damit sei die geplante Reduzierung der Salzkonzentration in den Flüssen um ein Jahr vorgezogen worden, erklärte K+S. Eine Entscheidung über die Einleitung zwischen 2022 bis 2027 soll im nächsten Jahr fallen. Dann beschließen die Anrainerländer in der Flussgebietsgemeinschaft Weser einen neuen Bewirtschaftungsplan für den Fluss.