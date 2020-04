Elefanten füttern: Im Tierpark Ströhen dürfen das im Moment nur die Pfleger und nicht wie sonst auch die Besucher. (Friso Gentsch)

Mala, Baby und Yumba merken, dass seit einiger Zeit etwas nicht stimmt. Das jedenfalls ist der Eindruck von Nils Ismer. Normalerweise würden die drei Elefantendamen jetzt täglich zum „Elefanten-Walk“ durch den Tierpark Ströhen spazieren. Besucher haben dann die Gelegenheit, die drei Tiere mit Karotten aus der Hand zu füttern. Weil der Zoo aber geschlossen ist, kommen im Moment keine Besucher. „Und die Tiere scheinen sich manchmal zu fragen: Wo sind die Menschen bloß geblieben?“, sagt Ismer.

Nils Ismer ist der Inhaber des Tierparks Ströhen in Wagenfeld im Landkreis Diepholz. Auf 30 Hektar Gelände leben hier 600 Tiere aus fünf Kontinenten. Mala, Baby und Yumba müssen auch ohne Besucher natürlich nicht auf Futter und Pflege verzichten, das übernehmen weiterhin die Mitarbeiter. Was dem Tierpark Ströhen dagegen wirklich fehlt, sind die Einnahmen. „Jeder Tag kostet uns zwischen 7000 und 10.000 Euro“, sagt Ismer. Sonst hätten im April, zumal bei dem guten Wetter zuletzt, um die 15.000 Gäste den Tierpark besucht. Tatsächlich waren es diesmal: null. „Es wäre unseriös, wenn ich von einer Existenzgefährdung sprechen würde“, sagt Ismer, „aber je länger die Schließung dauert, desto bedrohlicher wird die Situation.“

Wie dem Tierpark Ströhen geht es auch den anderen Zoos in Niedersachsen. Seit Mitte März sind sie geschlossen. Die Politik will es so, um auf diese Weise die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Zoos leben in erster Linie von den Einnahmen. In Osnabrück zum Beispiel machen sie 75 Prozent aus. Eine Million Euro nimmt man sonst allein im Monat April ein. Die monatlichen Kosten beziffert die Zooleitung gegenüber der Deutschen Presseagentur auf 500.000 Euro, davon 290.000 Euro für die Verpflegung der 2200 Tiere. Von den 182 Mitarbeitern ist die Hälfte in Kurzarbeit.

Auch der Zoo in Hannover leidet unter den fehlenden Besuchern. Allein im April kommen normalerweise 150.000 Gäste. Die Einnahmen sind um 85 Prozent eingebrochen. Und ein drittes Beispiel: der Zoo am Meer in Bremerhaven. Eigentlich hatte man sich dort auf einen Besucheransturm vorbereitet. Grund sind die im Dezember geborenen Eisbären-Zwillinge Anna und Elsa. Aber auch in Bremerhaven ist die Einnahmequelle Eintrittsgelder im Moment versiegt.

Tierpark-Chef Ismer hat in Ströhen ein paar Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Aber weite Teile des Alltagsgeschäfts laufen weiter wie gewohnt und damit auch die Kosten. Ismer hatte deshalb vergangene Woche einen Eilantrag auf Wiedereröffnung beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg gestellt – und ist damit gescheitert. Das Gericht erklärte, dass unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung des Infektionsgeschehens die Schließung der Anlagen eine notwendige Schutzmaßnahme sei, um Menschenansammlungen vorzubeugen. „Das müssen wir akzeptieren“, sagt Ismer. Nachvollziehen kann er die Entscheidung aber nicht.

Ismer fehlt das Verständnis dafür, dass Botanische Gärten in Niedersachsen seit dem 24. April wieder geöffnet sein dürfen, Zoologische Gärten dagegen nicht. „Fläche, Struktur und Sinn beider Einrichtungen sind im Grunde identisch“, sagt er, „das Verhalten der Besucher ist ähnlich.“ Warum, fragt er sich deshalb, dürfen Besucher wieder in die Herrenhäuser Gärten in Hannover, aber nicht in seinen Tierpark nach Ströhen?

Er stellt eine Rechnung auf: Die Herrenhäuser Gärten sind 50 Hektar groß, sie werden jährlich von ungefähr 600.000 Menschen besucht. Ströhen komme auf einer halb so großen Fläche „nur auf einen Bruchteil der Besucher“. „Das ist Wettbewerbsverzerrung“, sagt Ismer, „und zudem ein großer Eingriff in die Grundrechte sowohl der Parkbetreiber, als auch der Besucher, die die Parks gerne nutzen würden.“

Unglücklich ist Ismer auch damit, dass die Bundesländer nicht einheitlich entscheiden. Er nennt ihr Vorgehen „Flickenwirtschaft“. Tatsächlich gibt es große Unterschiede zwischen den Ländern. Nachdem ab Mitte März zunächst bundesweit alle Einrichtungen schließen mussten, durften ab Mitte April Tierparks unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz unter Auflagen wieder öffnen.

Das führt zu kuriosen Konstellationen: Im Safariland Stukenbrock (Nordrhein-Westfalen) wurde die Auto-Safari mit dem eigenen Pkw wieder erlaubt. 160 Kilometer weiter nördlich bleibt der Serengetipark Hodenhagen dagegen weiterhin zu, er liegt in Niedersachsen. „Ich befürchte, dass die Politik durch die unterschiedlichen Auslegungen die Akzeptanz für ihre Maßnahmen verliert, die sie sich mühsam erarbeitet hat“, sagt Ismer.

Die Zoobetreiber stehen mit ihren Bemühungen um eine Wiedereröffnung der Anlagen inzwischen nicht mehr ganz alleine da. Anfang der Woche hatte etwa Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz für regionale Lockerungen plädiert und dabei auch an den Zoo am Meer gedacht. Sein Osnabrücker Amtskollege hatte sich bereits vor der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg für eine Öffnung von Zoos ausgesprochen. Hannovers Regionspräsident Hauke Jagau schließlich setzt sich jetzt für ein Ende der pauschalen Verbote ein.

Ismer und seinem Team bleibt im Moment nichts anderes, als abzuwarten. Und sich auf den Tag X vorzubereiten. „Wir haben ein Hygienekonzept vorgelegt, das deutlich weiter ausgearbeitet ist als die Vorgaben, die der Staat zum Beispiel dem Einzelhandel macht“, sagt Ismer. „Wenn grünes Licht kommt, wären wir in der Lage, innerhalb von ein, zwei Tagen den Betrieb wieder hochzufahren.“ Laut „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ könnte es ab 7. Mai erste Lockerungen geben.

Dass die Leute Lust auf einen Zoobesuch haben, haben die Berliner am Dienstag nach sechswöchiger Zwangspause gezeigt. 4000 Zuschauer waren bei der Wiedereröffnung erlaubt, 2000 vormittags, 2000 nachmittags. Wie es heißt, hätten sich nicht nur die Besucher, sondern auch die Tiere gefreut.