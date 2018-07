Zahlen statt Sternchen und weg mit den Deutschlandfarben: Das versprochene Label wird noch einmal überarbeitet. (dpa)

Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hätte sich ein verpflichtendes, staatliches Tierschutzsiegel gewünscht, das nicht nur auf Frischfleisch beschränkt ist. Doch das wird es mit Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) nicht geben. Sie setzt wie ihr Vorgänger Christian Schmidt (CSU) auf eine freiwillige Teilnahme der Tierhalter bei gleichzeitig verbindlichen Kriterien für die Vergabe des Labels. Weil das entsprechende Gesetz weiter auf sich warten lässt, geht der Lebensmitteleinzelhandel inzwischen eigene Wege – und macht die Verwirrung für den Verbraucher komplett.

Lidl hat es vorgemacht, Aldi zog nach, inzwischen sind auch Netto, Kaufland und Edeka mit eigenen Tierschutzkennzeichnungen am Markt. „Der Handel ist schneller als die Ministerin“, sagt die Agrarexpertin des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) Katrin Werz. „Doch ein Flickenteppich aus verschiedenen Kennzeichnungen führt nur zur Verwirrung.“ Der BUND fordert eine einheitliche, staatliche und vor allem verpflichtende Kennzeichnung, wie es sie bereits für Eier gibt. Nur so ließen sich das Kaufverhalten der Verbraucher und die Haltungsbedingungen für Nutztiere nachhaltig ändern.

Nach dem Ernährungsreport 2018 der Bundesregierung sind 90 Prozent der Verbraucher bereit, für mehr Tierwohl auch mehr zu zahlen. Jeder zweite würde sogar zwei bis fünf Euro mehr für das Kilogramm Fleisch ausgeben. Niedersachsens Agrarministerin hält nicht viel von Umfragen. In einer Rede vor Geflügelhaltern erklärte sie vor Kurzem: „Auch der Verbraucher muss tiefer in die Tasche greifen, aber ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, ob auf dessen Lippenbekenntnisse auch Taten folgen.“ Sie sei gespannt, ob es mit dem Haltungskompass der Discounter gelinge, mehr Fleisch aus Ställen mit mehr Tierwohl zu vermarkten.

Klöckner startet Werbekampagne

Unterdessen fordern die Landwirte der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) eine verpflichtende Haltungs- und Herkunftskennzeichnung. Der AbL-Vorsitzende und Schweinehalter Martin Schulz meint: „Eine aussagekräftige und verlässliche Kennzeichnung ist wichtig, damit sich Verbraucherinnen und Verbraucher bewusst für Fleisch und Milch aus tiergerechter Haltung entscheiden können.“ Zudem fordert er mehr Planungssicherheit für Bauern, die in tiergerechte Ställe investieren. „Wir erwarten von Bund und Ländern ein Umbauprogramm“, fordert Schulz.

Barbara Otte-Kinast weiß um die „Zielkonflikte zwischen Tierschutz, Umweltschutz und den Vorgaben des Baurechts“. Gerade der Umbau hin zu mehr Tierwohl führe oft zu einem Emissionsanstieg. „Ein Auslauffläche erzeugt logischerweise höhere Ammoniakemissionen und der Einsatz von Einstreu bringt selbstverständlich eine vermehrte Staubbildung mit sich“, so die Ministerin. Es liege auf der Hand, dass Offenställe nicht mit einer entsprechenden Abluftreinigung versehen werden könnten. Die Ministerin will die Emissionsfaktoren deshalb überprüfen und senken. „Fordert die Bundesregierung zu viel, dann hat das katastrophale Auswirkungen für die heimische Produktion“, dämpft der Vorsitzende des Verbandes der Geflügelwirtschaft in Niedersachsen, Friedrich-Otte Rippke, die Erwartungen an ein staatliches Tierschutzlabel. Er setzt auf die Kriterien der bestehenden Brancheninitiative Tierwohl, an der sich nach Angaben des Verbandes bereits 70 Prozent der deutschen Hähnchen- und Geflügelhalter beteiligen. Die Initiative Tierwohl des Lebensmitteleinzelhandels zahlt den Landwirten einen Aufpreis für vergleichsweise leichte Verbesserungen der Haltungsbedingungen. Mit dem Kauf eines Produktes der Initiative Tierwohl unterstützt der Verbraucher die Aktion, kauft aber nicht unbedingt ein Produkt aus einem teilnehmenden Betrieb.

Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) will ihren Gesetzentwurf frühestens Mitte Juli vorlegen. Bis dahin befindet sich das Papier in der Ressort- und Verbandsabstimmung. Sie setzt auf ein freiwilliges Siegel, um diejenigen nicht zu diskriminieren, die sich zwar gesetzeskonform verhalten, aber lediglich die Mindeststandards erfüllen. „Sie müssen nicht mitmachen, können es dann aber auch nicht als werbewirksame Verbraucherinformation nutzen.“ Klöckner betont, dass auch das erfolgreiche Bio-Siegel freiwillig sei.

Klöckners Label soll drei Stufen haben und anders als das von ihrem Amtsvorgänger vorgestellte Label ohne Deutschlandflagge auskommen, weil auch Import-Fleisch, das die Kriterien erfüllt, das Label erhält. Wie genau die Kriterien aussehen werden, ist noch nicht bekannt. Klar ist nur, dass die Eingangsstufe über dem gesetzlichen Standard liegen soll. Klöckner stellt den Landwirten eine staatliche Förderung bei Stallumbauten in Aussicht und will eine Werbekampagne für das neue Label starten. Auf europäischer Ebene engagiert sie sich für eine verpflichtende Haltungskennzeichnung, die dann auch für Deutschland gilt.