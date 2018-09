Bei jeder achten Kontrolle sei ein Verstoß gegen die Handyvorschrift festgestellt worden, teilte das Innenministerium in Hannover mit. Bis zum Mittag überprüften die Polizisten mehr als 2300 Verkehrsteilnehmer. „Von der Ablenkung am Steuer geht eine enorme Gefahr aus. Wer während der Fahrt aufs Handy schaut, fährt praktisch blind“, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD).

Neben Kontrollen und dem Verteilen von Bußgeldern setzte die Polizei am Donnerstag auch auf Prävention. Im Landkreis Rotenburg klärten Polizisten Fahranfänger in Fahrschulen auf und organisierten Radfahrtrainings für Schüler. In Göttingen konnten sich die Menschen auf einem Parcours von der Gefahr des Handys überzeugen. Aufgabe war es, mit einem Kettcar die Strecke zu fahren, Schilder zu lesen und das Gelesene in ein Handy zu tippen. Jeder Vierte sei durchgefallen, bilanzierte ein Sprecher.

„Aus meiner Erfahrung ist das Handy der Killer Nummer eins“, sagte ein Sprecher der Polizei Göttingen. Oft genug gebe es bei Unfällen weder Brems- noch Schleuderspuren – dafür liege aber ein Handy im Fußraum des Autos.

Dass Handy-Nutzung am Steuer gefährlich ist, zeigen auch Plakate an den Autobahnen. Auf einem sind zwei junge Frauen zu sehen, die gerade auf dem Weg zu einer Party gewesen sein könnten. Aber die Mädchen sind tot – Unfall. Auf dem Plakat prangt in fetter Schrift: „tipp tipp tot“. Wie oft die Handynutzung Unfälle verursacht, ist nicht bekannt. Dies werde statistisch nicht erfasst, sagte ein Ministeriumssprecher. Allerdings stieg die Zahl der Unfälle, deren Ursache ungeklärt geblieben ist, zwischen 2008 und 2013 um mehr als die Hälfte, wie die Göttinger Polizei mitteilte. Zu ungeklärten Ursachen zählt auch Ablenkung am Steuer.Auch Bernhard Witthaut, Polizeipräsident in Osnabrück, machte zum Aktionstag auf das Handy-Problem aufmerksam: „Ich habe den Eindruck, die Teilnahme am Straßenverkehr wird zunehmend zur Nebensache“, sagte er. Mit dem Handy am Steuer erwischt zu werden kostet 100 Euro und gibt einen Punkt in Flensburg. Fahrradfahrer mit Handy in der Hand zahlen 55 Euro.

„Das Thema Telefonieren am Steuer ist eins von gestern“, sagte Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer. Viel gefährlicher sei das Texten. Keine andere Beschäftigung nehme so viel von unserem Blickfeld und unseren Gedanken ein.