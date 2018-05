„Für ihn kam jede Hilfe zu spät“, sagte Thomas Gissing, Sprecher der Polizeiinspektion Diepholz.

Der Jugendliche wollte nach Angaben von Gissing mit gleichaltrigen Freunden gegen 17 Uhr zu einer Badeinsel auf dem See schwimmen, kehrte dann auf halber Strecke aber wieder um. Erst als die Gruppe gegen 19 Uhr das Ufer und den Lagerplatz wieder erreichte, wurde der 16-Jährige vermisst. Der Junge habe sich nicht wohl gefühlt und wollte deshalb zurückschwimmen, ergänzt Christian Tümena, Sprecher der Gemeindefeuerwehr Stuhr, den Bericht der Polizei. Die Badeinsel ist laut DLRG etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. „Der Rest der Gruppe schwamm weiter zur Badeinsel“, so Tümena weiter. Als der 16-Jährige dann gegen 19 Uhr noch nicht auffindbar war, informierten die Jugendlichen die wachhabenden DLRG-Kräfte. Diese begaben sich mit dem Boot sofort auf den See. Parallel wurde der Badestrand geräumt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch etwa 2000 Badegäste am See.

Über die Rettungsleitstelle wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei informiert. Schließlich fanden die Taucher gegen 20.15 Uhr den 16-Jährigen und brachten ihn an Land. Die anderen Jugendlichen der Gruppe standen unter Schock und wurden erst von Rettungskräften und später von einem Notfallseelsorger betreut, ebenso die benachrichtigten Angehörigen des jungen Mannes.