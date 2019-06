Nach einem Unfall auf der A1 in Richtung Osnabrück war die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Vechta voll gesperrt. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich dort am Montagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Lkw. Wegen der Bergungsarbeiten staute sich der Verkehr Richtung Münster über Stunden.

Wie die Polizei berichtet, ist ein Kleintransporter gegen 6.40 Uhr ins Schleudern geraten und gegen die Außenschutzplanke geprallt. Der 44-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, sein 34-jähriger Beifahrer aus Delmenhorst erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Zum Unfallzeitpunkt herrschte Gewitter mit Starkregen. Da die dreispurige Autobahn im Bereich der Unfallstelle stark verunreinigt und mit Trümmerteilen übersät war, wurde eine Sperrung der Fahrbahn in Richtung Münster errichtet. Diese musste bereits am Ahlhorner Dreieck bzw. der Anschlussstelle Ahlhorn-Süd errichtet werden, weil die Anschlussstelle Cloppenburg baustellenbedingt gesperrt ist. Ein Auffahren auf die Autobahn 1 in Richtung Münster ist an der Anschlussstelle Vechta wieder möglich. Die Autobahn zwischen dem Ahlhorner Dreieck und der Anschlussstelle Vechta ist wieder ohne Behinderungen befahrbar, teilte die Polizei am Montagmittag mit .

Lkw-Fahrer tot geborgen

Ebenfalls am Montagmorgen ist auf der A1 bei Wildeshausen ein Lastwagenfahrer tot in seinem umgekippten Fahrzeug gefunden worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Hintergrund des Unfalls vermutlich ein medizinischer Notfall. Daraufhin habe der Fahrer die Kontrolle über den Lastwagen verloren. Zur Räumung der Unfallstelle wurde die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen in Richtung Süden am frühen Montagmorgen bis 4.30 Uhr voll gesperrt. Seit 7.30 Uhr, wird der Verkehr nur noch einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Sperrung des rechten Fahrtstreifens wird vermutlich noch bis in den Mittag andauern.(haf/dpa)

++ Diese Meldung wurde um 12.27 Uhr aktualisiert. ++